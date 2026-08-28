Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έλεγχοι των κλιμακίων της ΑΑΔΕ στη Μύκονο.

Στο «δίχτυ» των ελεγκτών της ΑΑΔΕ πιάστηκε περίπτερο στην Άνω Μερά της Μυκόνου, καθώς διαπιστώθηκε ότι μέσα σε διάστημα μόλις τεσσάρων μηνών δεν είχαν εκδοθεί αποδείξεις συνολικής αξίας άνω των 90.000 ευρώ. Οι έλεγχοι στο νησί συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να αξιοποιούν τόσο τα ψηφιακά εργαλεία και τα στοιχεία του myDATA όσο και πληροφορίες που συλλέγονται κατά τους επιτόπιους ελέγχους.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι ελεγκτές προχώρησαν σε διασταύρωση των ψηφιακών αρχείων του myDATA με το ημερολόγιο που τηρούσε η ίδια η ιδιοκτήτρια του περιπτέρου. Από τον συνδυασμό των στοιχείων προέκυψε η μη έκδοση αποδείξεων που ξεπερνούσαν συνολικά τις 90.000 ευρώ κατά το τελευταίο τετράμηνο.

Για τις παραβάσεις επιβλήθηκε πρόστιμο άνω των 5.000 ευρώ, ενώ αποφασίστηκε και η αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης για δύο ημέρες.

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ στη Μύκονο δεν περιορίστηκαν στο συγκεκριμένο περιστατικό. Σε δεύτερη επιχείρηση, γνωστό εστιατόριο – καφέ μπαρ του νησιού, εντοπίστηκε επίσης μη έκδοση φορολογικών στοιχείων. Οι ελεγκτές επέβαλαν πρόστιμα και στην περίπτωση αυτή, ενώ η επιχείρηση σφραγίστηκε για δύο ημέρες.

Οι δύο υποθέσεις καταδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο οι ελεγκτικοί μηχανισμοί συνδυάζουν πλέον διαφορετικές πηγές πληροφοριών, πέρα από τα αμιγώς φορολογικά δεδομένα, προκειμένου να σχηματίζουν πληρέστερη εικόνα για την πραγματική δραστηριότητα των επιχειρήσεων.

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Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ συνεχίζονται τόσο στη Μύκονο όσο και στους υπόλοιπους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές υψηλής τουριστικής κίνησης και με συνδυαστική αξιοποίηση ψηφιακών δεδομένων και στοιχείων από τους επιτόπιους ελέγχους