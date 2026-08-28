Η παραγωγή βενζίνης βρίσκεται πλέον σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα των αρχών Ιουλίου, όταν η κρίση στην αγορά καυσίμων είχε φτάσει στο αποκορύφωμά της.

Νέα πίεση στην αγορά καυσίμων και της Ρωσίας προκαλούν τα συνεχή πλήγματα των ουκρανικών drones σε ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Στα τέλη Αυγούστου, η εγχώρια παραγωγή βενζίνης έχει υποχωρήσει στο 70% της ζήτησης, καθώς αρκετά μεγάλα διυληστήρια έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους.

Οι επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές αποτελούν μέρος της προσπάθειας της Ουκρανίας να περιορίσει τα έσοδα της Μόσχας από τις εξαγωγές πετραλαίου και φυσικού αερίου. Παράλληλα, δημιουργούνται ελλείψεις σε καύσιμα τόσο σε αρκετές ρωσικές περιφέρειες όσο και σε χώρες οι οποίες εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο.

{https://x.com/clashreport/status/2093364771915456547}

Η παραγωγή βενζίνης βρίσκεται πλέον σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα των αρχών Ιουλίου, όταν η κρίση στην αγορά καυσίμων είχε φτάσει στο αποκορύφωμά της, έπειτα από μήνες προβλημάτων που είχαν αρχίσει να εντείνονται από τον Μάιο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το πρόβλημα επιδεινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, όταν ουκρανικές επιθέσεις με drones προκάλεσαν διακοπές λειτουργίας σε σημαντικά διυλιστήρια, μεταξύ άλλων στις περιοχές του Περμ, του Νίζνι Νόβγκοροντ και του Γιαροσλάβλ. Πρόκειται για μονάδες με σημαντική συμβολή στην παραγωγή βενζίνης της Ρωσίας, γεγονός που αυξάνει την πίεση στην εγχώρια αγορά.