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Βαλλιστικοί πύραυλοι και drones έπληξαν σημαντικές υποδομές επί ουκρανικού εδάφους.

Μαζική αεροπορική επίθεση εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας τα ξημερώματα της Πέμπτης (27/08), με το Κίεβο και αρκετές πόλεις να βρίσκονται στο στόχαστρο drones και πυραύλων.

Όπως αναφέρουν Ουκρανοί αξιωματούχοι, η επίθεση διήρκησε για πολλές ώρες, προκαλώντας ζημιές σε αποθήκες, λιμάνια, εγκαταστάσεις, ενεργειακές υποδομές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Η επίθεση περιλάμβανε απροσδιόριστο αριθμό βαλλιστικών πυραύλων και συνολικά 258 drones.

Η Ουκρανία αναφέρει καταρρίψεις πυραύλων και drones

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σίμπιχα, δήλωσε ότι η Ρωσία πραγματοποίησε «μαζικό χτύπημα» με στόχο κρίσιμες υποδομές.

{https://x.com/andrii_sybiha/status/2092863776814952531}

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Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της κατέρριψαν επτά βαλλιστικούς πυραύλους και έναν αντιπλοϊκό πύραυλο, ενώ αναχαίτισαν σχεδόν το 90% των drones που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει αναφέρει ότι η χώρα έλαβε πρόσφατα μια μικρή νέα παρτίδα αμερικανικών πυραύλων αναχαίτισης Patriot. Τα συγκεκριμένα συστήματα μπορούν να αντιμετωπίσουν και βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι θεωρούνται ιδιαίτερα δύσκολοι στόχοι για την ουκρανική αεράμυνα.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2092867120702890034}

Ένας νεκρός στο Χάρκοβο – Πλήγματα σε πολλές περιοχές

Στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ακόμη δύο τραυματίστηκαν από επίθεση σε εμπορικό κέντρο.

Στο Κίεβο, συντρίμμια από την κατάρριψη στόχων έπεσαν σε τουλάχιστον δύο περιοχές. Ζημιές υπέστησαν σχολείο και εγκατάσταση υγειονομικής περίθαλψης, ενώ έσπασαν τζάμια σε κτίρια. Ο δήμαρχος της πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε επίσης ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ημερήσιας επίθεσης.

Στα περίχωρα της ουκρανικής πρωτεύουσας, δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν χτυπήθηκαν αποθήκες και κατοικίες.

{https://x.com/EuromaidanPR/status/2092966491029155840}

Ζημιές σε βιομηχανικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις

Στην κεντρική περιοχή της Πολτάβα, οι ρωσικές επιθέσεις έπληξαν βιομηχανικές εγκαταστάσεις και ενεργειακή υποδομή, με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε επτά οικισμούς.

Στο Κρίβι Ριχ, σημαντικό κέντρο της ουκρανικής χαλυβουργίας και εξορυκτικής βιομηχανίας και γενέτειρα του Ζελένσκι, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυραυλικό πλήγμα σε βιομηχανική εγκατάσταση.

{https://x.com/Osint613/status/2092880757513474125}

Άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Ζαπορίζια, όπου οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε εγκατάσταση παραγωγής.

Στην περιοχή της Οδησσού, η επίθεση διήρκεσε αρκετές ώρες και προκάλεσε ζημιές σε υποδομές, σχολείο και πολυώροφο κτίριο. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Η Μόσχα επιβεβαιώνει πλήγματα σε ουκρανικές υποδομές

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν χαλυβουργικές εγκαταστάσεις στο Κρίβι Ριχ και τη Ζαπορίζια, διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή της Πολτάβα, κέντρα logistics γύρω από το Κίεβο και τρία λιμάνια στην περιοχή της Οδησσού.

Οι ρωσικές αρχές υποστηρίζουν ότι τα πλήγματα είχαν ως στόχο στρατιωτικές και στρατηγικής σημασίας υποδομές.

Ρωσικά drones πέρασαν στον εναέριο χώρο της Μολδαβίας

Η επίθεση επεκτάθηκε και πέρα από τα ουκρανικά σύνορα.

Τοπικές αρχές στη Μολδαβία ανακοίνωσαν ότι έξι ρωσικά drones εισήλθαν στον μολδαβικό εναέριο χώρο, ενώ ένα από αυτά εντοπίστηκε στο έδαφος της χώρας.

Η πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου, καταδίκασε έντονα το περιστατικό, χαρακτηρίζοντάς το πράξη εκφοβισμού.

{https://x.com/MoldovaMFA/status/2092859140414521363}

Με πληροφορίες του Reuters