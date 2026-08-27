Η Όλγα Γεροβασίλη ζητά με ερώτησή της προς το Υπουργείο Υγείας άμεσες παρεμβάσεις για να διασφαλιστεί η πρόσβαση των ασθενών στις καινοτόμες θεραπείες.

Την ανησυχία της για τις διαδοχικές αποσύρσεις καινοτόμων αντικαρκινικών φαρμάκων από την ελληνική αγορά εκφράζει η βουλευτής Άρτας Όλγα Γεροβασίλη, η οποία κατέθεσε ερώτηση προς τον υπουργό Υγείας, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις.

Αφορμή αποτέλεσε η απόφαση εταιρείας να αποσύρει από την ελληνική αγορά ακόμη ένα καινοτόμο φάρμακο για τον καρκίνο του μαστού, το οποίο, σύμφωνα με την ερώτηση, λαμβάνουν χιλιάδες ασθενείς στη χώρα. Η εταιρεία φέρεται να επικαλείται τις υψηλές υποχρεωτικές εκπτώσεις που εφαρμόζονται στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η κ. Γεροβασίλη, η εταιρεία αναμένεται να σταματήσει τη διάθεση του φαρμάκου μέσα στους επόμενους τρεις μήνες, ενώ, εφόσον δεν υπάρξει κάποια παρέμβαση, η οριστική απόσυρση αναμένεται στο τέλος του έτους. Η εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς πρόκειται για το τέταρτο ογκολογικό φάρμακο που αποσύρεται από την Ελλάδα τους τελευταίους μήνες. Η βουλευτής κάνει λόγο για ένα ζήτημα που πλέον λαμβάνει κοινωνικές διαστάσεις, καθώς οι αποσύρσεις μπορεί να επηρεάσουν την πρόσβαση ασθενών σε σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές.

Η ερώτηση της Όλγας Γεροβασίλη

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, αποσύρεται από την ελληνική αγορά ακόμη ένα καινοτόμο αντικαρκινικό φάρμακο. Πρόκειται για φάρμακο για τον καρκίνο του μαστού, το οποίο λαμβάνουν χιλιάδες ασθενείς στη χώρα μας. Η εταιρεία που το διαθέτει φαίνεται να έλαβε την απόφαση να σταματήσει να το διαθέτει λόγω «υπέρογκων κουρεμάτων».

Ο ΕΟΦ δεν ενέκρινε τη μείωση του ποσοστού της έκπτωσης, με αποτέλεσμα η εταιρεία να λάβει την απόφαση να σταματήσει να διαθέτει το φάρμακο τους επόμενους τρεις μήνες, ενώ περαιτέρω, εάν δεν υπάρξει κάποια παρέμβαση από το υπουργείο Υγείας, στο τέλος του έτους η εταιρεία θα το αποσύρει. Πρόκειται για το τέταρτο ογκολογικό φάρμακο που αποσύρεται τους τελευταίους μήνες από τη χώρα μας.

Η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ) με επιστολή της στον υπουργό Υγείας τον καλεί να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλία ώστε να γίνει ένας θεσμικός διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο «τη διαμόρφωση ενός πιο προβλέψιμου και βιώσιμου πλαισίου για την ογκολογική καινοτομία».

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Οι θεσμικοί φορείς που εκπροσωπούν τον κλάδο του φαρμάκου, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) κ.ά., έχουν προειδοποιήσει την ηγεσία του υπουργείου Υγείας για τον κίνδυνο να αποσυρθούν από την ελληνική αγορά καινοτόμα φάρμακα.

Ταυτόχρονα, οι υγειονομικές αρχές υποχρεώνονται να τα εισάγουν και πάλι από το εξωτερικό αλλά σε πολλαπλάσιες τιμές μέσω του ΙΦΕΤ, προκειμένου να διατεθούν στους ασθενείς που έχουν ήδη ξεκινήσει θεραπεία. Η ανησυχία είναι έκδηλη τόσο των ασθενών όσο και των οικογενειών τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, η βουλευτής Άρτας ερωτά ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο Υγείας για να εξασφαλίσει τη διάθεση των καινοτόμων αυτών αντικαρκινικών φαρμάκων, αναστέλλοντας την απόσυρσή τους από την ελληνική αγορά;