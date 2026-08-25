Το ΚΚΕ καλεί την κυβέρνηση να παρέμβει άμεσα, ζητώντας να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διάθεση του συγκεκριμένου φαρμάκου.

Έντονη αντίδραση από το ΚΚΕ προκαλεί η επικείμενη απόσυρση από την ελληνική αγορά ενός ακόμη ογκολογικού φαρμάκου που χρησιμοποιείται στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού, με το κόμμα να κάνει λόγο για σοβαρές συνέπειες για χιλιάδες ασθενείς.

Σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ χαρακτηρίζει «εξοργιστική» την απόσυρση του φαρμάκου, υποστηρίζοντας ότι δημιουργεί αγωνία στους ασθενείς που χρειάζονται τη συγκεκριμένη θεραπεία. Παράλληλα, επισημαίνει ότι πρόκειται για το τέταρτο ογκολογικό φάρμακο που αποσύρεται από την Ελλάδα τους τελευταίους μήνες.

Το ΚΚΕ αποδίδει τις εξελίξεις στην πολιτική που, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίζει το φάρμακο ως εμπορεύσιμο προϊόν και όχι ως κοινωνικό αγαθό. Όπως αναφέρει, οι φαρμακευτικές εταιρείες λαμβάνουν τις αποφάσεις τους με βάση το οικονομικό κόστος και την κερδοφορία, ενώ το κράτος επικεντρώνεται στους περιορισμούς της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πρόοδος της επιστήμης και της έρευνας έχει δημιουργήσει περισσότερες δυνατότητες αντιμετώπισης του καρκίνου, ωστόσο η πρόσβαση των ασθενών στις διαθέσιμες θεραπείες εξακολουθεί να εξαρτάται από οικονομικούς παράγοντες, επιχειρηματικές αποφάσεις και τις διαπραγματεύσεις για τις τιμές των φαρμάκων.

Το ΚΚΕ καλεί την κυβέρνηση να παρέμβει άμεσα, ζητώντας να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διάθεση του συγκεκριμένου φαρμάκου, αλλά και κάθε αναγκαίας θεραπείας, σε όλους τους ασθενείς χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Για το ΚΚΕ η θεραπεία δεν είναι εμπόρευμα και η ζωή των ασθενών δεν μπορεί να μπαίνει σε κανένα παζάρι», καταλήγει η ανακοίνωση.