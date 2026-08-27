Όπως σημειώνει το meteo, «εξίσου δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου κατά τις νυχτερινές ώρες η θερμοκρασία δεν υποχωρεί επαρκώς».

Οι υψηλές θερμοκρασίες σαρώνουν τη χώρα τις τελευταίες μέρες, με τους κατοίκους στο Αιτωλικό την Πέμπτη να αισθάνονται ότι το θερμόμετρο έφτασε στους 49,9°C. Σύμφωνα με το meteo, σε πολλές περιοχές της χώρας οι τιμές είναι οι υψηλότερες του φετινού καλοκαιριού.

Όπως σημειώνει, αν και δεν «καταγράφονται ιδιαίτερα ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες, αυτό που καθιστά την κατάσταση ιδιαίτερα δύσκολη αυτή την περίοδο δεν είναι τόσο η θερμοκρασία καθαυτή, όσο η παρατεταμένη διάρκεια των υψηλών θερμοκρασιών, σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές υγρασίας, που κάνουν τη ζέστη σχεδόν ανυπόφορη».

Χαρακτηριστικό παράδειγμα των υψηλών θερμοκρασιών είναι η περίπτωση της δυτικής Ελλάδας, όπου η μέγιστη αισθητή θερμοκρασία άγγιξε ακόμη και τους 46 - 48°C τις τελευταίες ημέρες.

Την Πέμπτη 27 Αυγούστου, η μέγιστη αισθητή θερμοκρασία καταγράφηκε στο Αιτωλικό, φτάνοντας τους 49,9°C, σύμφωνα με το meteo. Ακολούθησαν το Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας και η Αμφιλοχία με αίσθηση 45,7 βαθμούς Κελσίου, η Λάππα Αχαΐας με 45,5 °C, η Ωλένη Αχαΐας με 45,4 °C, η Πρέβεζα με 44,9 °C, το Αρσάκειο στην Πάτρα με 44,2 °C και ο Πύργος με αίσθηση 44,1 °C.

Το meteo σημειώνει ακόμα πως «εξίσου δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου κατά τις νυχτερινές ώρες η θερμοκρασία δεν υποχωρεί επαρκώς».

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