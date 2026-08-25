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Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών.

Βαθιά συγκίνηση και θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 25 Αυγούστου σε ηλικία 58 ετών.

Ο σπουδαίος ερμηνευτής και συνθέτης, τα τελευταία δυόμισι χρόνια νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», ύστερα από έμφραγμα που υπέστη στις πρόβες του «J2US» και σήμερα άφησε την τελευταία του πνοή.

Η δυσάρεστη είδηση κάνει το γύρω του διαδικτύου με πολλούς καλλιτέχνες και πρόσωπα της τηλεόρασης να εκφράζουν την θλίψη και τη συγκίνησή τους.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που θέλησαν να τον αποχαιρετήσουν είναι και η Ρούλα Κορομηλά.

Η παρουσιάστρια, με μία συγκινητική ανάρτηση εξέφρασε τη λύπη της για την απώλεια του Δημήτρη Κόκοτα, σημειώνοντας μεταξύ άλλων:

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«Βρεθήκαμε πολλές φορές μαζί στα πλατό Δημήτρη μου! Κάθε φορά η ίδια ζεστασιά. Πάντα χάριζες απλόχερα το ειλικρινές λαμπερό χαμόγελό σου, γεμάτο καλοσύνη και σεμνότητα.

Κρατάω στο κινητό μου Δημήτρη μου, το τελευταίο σου μήνυμα πριν από την περιπέτειά σου.

Ένα μήνυμα γεμάτο αγάπη, χωρίς καμία αφορμή δουλειάς ή εκπομπής. Απλό, ανθρώπινο, γεμάτο γενναιοδωρία. Πολύτιμη για μένα υπενθύμιση για το πόσο σπάνιος ήσουν…

Πορεύτηκε με αξιοπρέπεια, πολέμησες γενναία μέχρι το τέλος και αμύνθηκες με όλη σου τη δύναμη. Αντίο Δημήτρη μου. Αντίο. Με πονάει που έφυγες».