Η συγκινητική ανάρτηση του Νίκου Κοκλώνη για την απώλεια του Δημήτρη Κόκοτα.

Με ιδιαίτερη συγκίνηση θέλησε να αποχαιρετήσει ο Νίκος Κοκλώνης τον Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών, με την είδηση του θανάτου του να σκορπίζει θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Η γνωριμία των δύο ανδρών ξεκίνησε το 2024 στα πλαίσια του «J2US», το show που έμελλε να είναι και η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση του ερμηνευτή.

Ο Δημήτρης Κόκοτας, συμμετείχε στον διαγωνισμό με παρτενέρ την Τραϊάνα Ανανία και μαζί ερμήνευσαν μερικά από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του ελληνικού πενταγράμμου.

Σε μία από τις πρόβες του «J2US» ο Δημήτρης Κόκοτας υπέστη έμφραγμα, οπότε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματά», εκεί έδωσε τη δική του μάχη με την υγεία του για περίπου δυόμισι χρόνια.

{https://www.youtube.com/watch?v=AC6YJkwOQCo}

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Συγκινεί ο Νίκος Κοκλώνης για τον θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα

Με αφορμή τη θλιβερή είδηση του θανάτου του, ο Νίκος Κοκλώνης θέλησε να γράψει δύο λόγια για εκείνον, εστιάζοντας κυρίως στην προσωπικότητά του και την καλοσύνη που τον χαρακτήριζε:

«Δημήτρη μου… τι να γράψεις σε έναν αποχαιρετισμό σαν κι αυτόν;

Σε γνώρισα μέσα από το J2US και από την πρώτη στιγμή ένιωσα την ξεχωριστή σου ψυχή. Η ζωή σε δοκίμασε πολύ. Πάλεψες όμως με μια δύναμη που μόνο όσοι σε γνώρισαν πραγματικά μπορούν να καταλάβουν. Με χαμόγελο, με αξιοπρέπεια, με εκείνη τη ζεστασιά που είχες πάντα για όλους μας.

Δεν θέλω σήμερα να θυμάμαι την αρρώστια και τον δύσκολο αγώνα σου. Θέλω να θυμάμαι τον Δημήτρη που γελούσε, που τραγουδούσε, που μας συγκινούσε, που έμπαινε σε έναν χώρο και έφερνε φως.

Περάσαμε μαζί στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Και θέλω να πιστεύω ότι τώρα κάπου εκεί ψηλά σε περιμένει ο πατέρας σου, Σταμάτης. Ότι θα αγκαλιαστείτε ξανά και θα τραγουδήσετε μαζί, όπως μόνο εσείς ξέρετε.

Εμείς εδώ θα σε θυμόμαστε πάντα έτσι. Με το χαμόγελό σου, την καρδιά σου και αυτή την τεράστια δύναμη που είχες μέσα σου.

Καλό ταξίδι, Δημήτρη μου… Χαίρομαι που οι δρόμοι μας συναντήθηκαν.

Θα είσαι για πάντα ένα κομμάτι της οικογένειάς μας.

Τα πιο θερμά μου συλλυπητήρια στην Κατερίνα, που δυόμισι ολόκληρα χρόνια δεν έφυγε ούτε στιγμή από το πλευρό σου, στάθηκε δίπλα σου σε κάθε δύσκολη στιγμή και έδωσε μαζί σου τον δικό της αγώνα. Και φυσικά, τα συλλυπητήρια μου σε ολόκληρη την οικογένειά σου. εύχομαι να βρουν όλοι τη δύναμη και το κουράγιο να αντέξουν την τόσο μεγάλη απώλεια».