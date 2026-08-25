Ο Δημήτρης Κόκοτας πέθανε το μεσημέρι της Τρίτης.

Στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» νοσηλευόταν ο Δημήτρης Κόκοτας τα τελευταία 2,5 χρόνια, από τη στιγμή που υπέστη ανακοπή, έως σήμερα, Τρίτη, που άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο τραγουδιστής και συνθέτης πέθανε το μεσημέρι της Τρίτης, έπειτα από μακροχρόνια μάχη στη ΜΕΘ, αναφέρει η ανακοίνωση του νοσοκομείου, την οποία υπογράφει η διοικήτρια του «Γ. Γεννηματάς», Άννα Μάινα.

Η ανακοίνωση του «Γ. Γεννηματάς» για τον Δημήτρη Κόκοτα

«Σήμερα στις 25/08/2026 και ώρα 15:30μμ στο Γ.Ν.Α “Γ. Γεννηματάς”, απεβίωσε ο Δημήτρης Κόκοτας μετά από μακροχρόνια μάχη στη Μ.Ε.Θ του νοσοκομείου. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».

Υπέστη ανακοπή στις πρόβες

Στις 28 Μαρτίου 2024, ο Δημήτρης Κόκοτας αισθάνθηκε αδιαθεσία, ενώ έκανε πρόβες για το «Just the Two of Us», στο οποίο συμμετείχε με την Τραϊάνα Ανανία και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Σύμφωνα με το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου, που εκδόθηκε τότε, ο Δημήτρης Κόκοτας είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή, έγιναν προσπάθειες ανάνηψης και διασωληνώθηκε. Έκτοτε έδινε μία «μάχη», αλλά δυστυχώς άφησε την τελευταία του πνοή.