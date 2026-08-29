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Συναγερμός στην Πυροσβεστική για τη νέα φωτιά που ξέσπασε.

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο 274χλμ της Εγνατίας Οδού στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2093733406467092638}

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η φωτιά φαίνεται να εκδηλώθηκε αρχικά σε φορτηγό και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση που βρίσκεται κοντά στο οδόστρωμα.

Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, για την παρακολούθηση της εξέλιξης του συμβάντος.

Την ίδια ώρα, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.