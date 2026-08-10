Η συγκεκριμένη πρακτική έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των Αρχών, οι οποίες εξετάζουν εάν τα περιστατικά παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά και αν συνδέονται μεταξύ τους.

Ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο τέχνασμα φέρεται να χρησιμοποίησαν διαρρήκτες στον Βύρωνα, προκειμένου να παραβιάσουν τις κλειδαριές διαμερισμάτων και να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό των κατοικιών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες χρησιμοποιούσαν καυστική ουσία, την οποία έριχναν στις κλειδαριές των θυρών, προκαλώντας φθορά στον μηχανισμό. Στη συνέχεια επιχειρούσαν να ανοίξουν τις πόρτες, χωρίς να χρειαστεί να προκαλέσουν εμφανείς και εκτεταμένες ζημιές στην είσοδο.

Η μέθοδος που εξετάζουν οι Αρχές

Το στοιχείο που ξεχωρίζει στις συγκεκριμένες διαρρήξεις είναι η χρήση της χημικής ουσίας ως μέσου για την καταστροφή ή την εξουδετέρωση του μηχανισμού της κλειδαριάς. Η συγκεκριμένη πρακτική έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των Αρχών, οι οποίες εξετάζουν εάν τα περιστατικά παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά και αν συνδέονται μεταξύ τους.

Στο πλαίσιο των ερευνών αναζητούνται στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Στο μικροσκόπιο αναμένεται να μπουν, μεταξύ άλλων, κάμερες ασφαλείας από πολυκατοικίες και καταστήματα της περιοχής, καθώς και οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο στοιχείο από τα σημεία όπου σημειώθηκαν οι διαρρήξεις.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο πίσω από τα περιστατικά να βρίσκεται οργανωμένη ομάδα που έχει υιοθετήσει τη συγκεκριμένη πρακτική.

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Ανησυχία στους κατοίκους του Βύρωνα

Τα περιστατικά έχουν προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους, καθώς η χρήση καυστικών ουσιών στις εισόδους των κατοικιών προσθέτει έναν ακόμη κίνδυνο πέρα από την απειλή της διάρρηξης.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο να διαπιστωθεί ποιοι βρίσκονται πίσω από τις συγκεκριμένες επιθέσεις στις κλειδαριές και εάν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά ή για μια νέα μέθοδο που χρησιμοποιείται συστηματικά στην περιοχή.

Οι οδηγίες της ΕΛΑΣ

Οδηγίες στους πολίτες για τη φύλαξη του σπιτιού έχει εκδώσει η Ελληνική Αστυνομία, σε περίπτωση που το νοικοκυριό λείψει για διακοπές, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο που κορυφώνονται οι μετακινήσεις.

Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιεί και συστάσεις κατά τη διάρκεια του ταξιδού, δίνοντας οδηγίες για τη διαμονή, τη φύλαξη των πραγμάτων και των αποσκευών.

Οι οδηγίες της Ελληνικής Αστυνομίας

Φεύγοντας από το σπίτι

Πριν φύγετε για διακοπές βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού σας είναι καλά ασφαλισμένα.

Ενημερώστε για την απουσία σας µόνο συγγενικά και φιλικά σας πρόσωπα ή τους γείτονές που εμπιστεύεστε, για να επιβλέπουν την οικία σας και αν υπάρχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι και το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας.

Μην αφήνετε σηµειώµατα για το πότε πρόκειται να επιστρέψετε ή για το πόσο καιρό θα απουσιάζετε.

Μην αφήνετε μηνύματα έξω από την πόρτα ή γραμματοκιβώτια υπερπλήρη από έντυπα και περιοδικά στο κεφαλόσκαλο. Είναι «κράχτες» της απουσίας σας. Αποφύγετε επίσης να αφήνετε σκάλες, έπιπλα ή άλλα ογκώδη πράγματα στον κήπο σας, που θα βοηθήσουν τον επίδοξο δράστη στην αναρρίχησή του.

Το σπίτι ή το διαµέρισµά σας να µη δείχνει «εντελώς κλειστό», υποδηλώνοντας έτσι την απουσία σας.

Τοποθετήστε, εάν είναι δυνατόν, χρονοδιακόπτη αυτόµατου φωτισµού.

Ενεργοποιείστε, αν υπάρχει, το σύστημα συναγερμού.

Μην αφήνετε μεγάλα χρηματικά ποσά ή αντικείμενα αξίας στο σπίτι σας.

Σε περίπτωση που ενημερωθείτε από γείτονες, φιλικά ή συγγενικά σας πρόσωπα ότι παρατηρούν κάτι ύποπτο στην οικία σας, µη διστάσετε να ειδοποιήστε το 100 ή το Αστυνοµικό Τµήµα της περιοχής σας.

Σε περίπτωση κλοπής ειδοποιήστε το 100 ή το Τµήµα Ασφαλείας της περιοχής σας.

Στο ταξίδι

Μην αφήνετε ποτέ εκτεθειμένα τσάντα, πορτοφόλι, χρήματα, πιστωτικές κάρτες, γυαλιά ηλίου, κλειδιά μηχανής ή αυτοκινήτου, όπου κι αν βρίσκεστε.

Μην αφήνετε ποτέ ασυνόδευτες τις αποσκευές σας, παρά μόνον όταν μπορείτε να τις ασφαλίσετε σε κάποιο χώρο υποδοχής.

Σε περίπτωση μετακινήσεών σας με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μην έχετε μαζί σας μεγάλα χρηματικά ποσά.

Να πραγματοποιείτε τις συναλλαγές σας στα Μηχανήματα Ανάληψης Χρημάτων (ΑΤΜ), με μεγάλη προσοχή και διακριτικότητα.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε δικό σας μεταφορικό μέσο (αυτοκίνητο ή μηχανή), μην αφήνετε πολύτιμα αντικείμενα σ’ αυτό ή τοποθετήστε αυτά σε μη ορατό σημείο.

Μην αφήνετε ποτέ τα κλειδιά της μηχανής ή του αυτοκινήτου σας επάνω σ’ αυτά, ακόμη και εάν πρόκειται να λείψετε για ελάχιστο χρόνο.

Να φροντίζετε πάντοτε να παρκάρετε σε οδούς, εάν είναι δυνατόν καλά φωτιζόμενες τις νυκτερινές ώρες και ποτέ σε ερημικά μέρη. Σε κάθε περίπτωση, μην ξεχνάτε να ενεργοποιείτε το σύστημα συναγερμού, εφόσον διαθέτετε.

Στη διαμονή

Να ασφαλίζετε κατά την έξοδό σας το δωμάτιο του ξενοδοχείου ή το ενοικιαζόμενο δωμάτιο-διαμέρισμα όπου διαμένετε, ακόμη και εάν λείψετε για ελάχιστο χρόνο.

Να εξασφαλίζετε την τοποθέτηση σε ασφαλές μέρος, στον χώρο της διαμονής σας, των χρημάτων ή των αντικειμένων αξίας που δεν θα χρειαστείτε στην έξοδό σας.

Στην παραλία

Στην παραλία, μην αφήνετε ποτέ ανεπιτήρητα τα προσωπικά σας αντικείμενα (πορτοφόλι, γυαλιά ηλίου, κινητό, φωτογραφική μηχανή, κλειδιά, ενδύματα).

Στη διασκέδαση