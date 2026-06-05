Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψη του 55χρονου.

Τρεις συλλήψεις πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές στην Καλλιθέα έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε σε κατοικία της περιοχής και συνδέεται με απόπειρα διάρρηξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες δύο νεαροί αλλοδαποί φέρονται να επιχείρησαν να εισέλθουν παράνομα σε σπίτι, όταν έγιναν αντιληπτοί από τον 55χρονο ένοικο. Ακολούθησε έντονη συμπλοκή μεταξύ των τριών ανδρών, κατά την οποία ο ιδιοκτήτης φέρεται να χρησιμοποίησε ρόπαλο μπέιζμπολ, προκαλώντας τραυματισμούς στους δύο υπόπτους.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψη του 55χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Παράλληλα, συνελήφθησαν οι δύο νεαροί, υπήκοοι Αιγύπτου, ηλικίας 21 και 22 ετών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα κλοπής.

Ένας από τους δύο συλληφθέντες τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ερυθρός Σταυρός, όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες και υποβλήθηκε σε συρραφή τραυμάτων.

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