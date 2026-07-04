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Ο ηλικιωμένος δράστης είχε προβεί στην ίδια ενέργεια σε βάρος της ανήλικης και τον περασμένο Απρίλιο.

Συνελήφθη τα ξημερώματα ένας 73χρονος στην Καλλιθέα για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, νωρίτερα τα μεσάνυχτα είχε επιδείξει τα γεννητικά του όργανα σε βάρος μίας 18χρονης, ενώ την ίδια πράξη την έκανε και σε βάρος μίας 6χρονης λίγο νωρίτερα.

Μάλιστα, ο ηλικιωμένος δράστης είχε προβεί στην ίδια ενέργεια σε βάρος της ανήλικης και τον περασμένο Απρίλιο.

Ο 73χρονος οδηγήθηκε από τους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που τον εντόπισαν στο Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής και σχηματίστηκε σχετική δικογραφία σε βάρος του.