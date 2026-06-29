Προφυλακιστέοι οι 3 από τους 6 κατηγορούμενους για τη δολοφονία στην Καλλιθέα, ανάμεσά τους ο καθ’ ομολογίαν δράστης.

Σε άμυνα ισχυρίστηκαν, στις απολογίες τους στον ανακριτή, ότι ήταν οι κατηγορούμενοι για το αιματηρό επεισόδιο στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη, όπου έχασε τη ζωή του ένα 15χρονο παιδί. Δεν κατάφεραν ωστόσο να πείσουν ούτε τον εισαγγελέα, ούτε τον ανακριτή, που έκριναν προφυλακιστέους τους τρεις εκ των έξι κατηγορουμένων για τη φονική συμπλοκή.

Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Δολοφονία στην Καλλιθέα: Φώναζα στο θύμα ότι ο 18χρονος έχει μαχαίρι

Κατηγορούμενος, φίλος του θύματος, φέρεται να διέψευσε τους προανακριτικούς ισχυρισμούς του 18χρονου καθ’ ομολογία δράστη και τον « έδειξε» ως τον νεαρό που έφερε μαχαίρι και όχι το θύμα, όπως εκείνος ισχυριζόταν.

«Φώναζα στο θύμα, που καταδιώκει τον δράστη, ότι ο 18χρονος έχει μαχαίρι, να γυρίσει πίσω. Το θύμα τον πρόλαβε στα 5 μέτρα. Δεν πρόλαβα να φτάσω, βλέπω το θύμα να πέφτει κάτω μέσα στα αίματα και άρχισα να καλώ σε βοήθεια», φέρεται να είπε.

Δολοφονία στην Καλλιθέα: «Οι συμπλοκές ήταν δύο»

Στην απολογία του άλλος ένας 18χρονος σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε: «Οι συμπλοκές ήταν δύο. Στην πρώτη συμπλοκή ήμουν και εγώ, αλλά στη δεύτερη που έγινε το τραγικό περιστατικό εγώ δεν ήμουν μπροστά. Στην πρώτη δέχτηκα και εγώ επίθεση. Οπισθοχώρησα και έκτοτε δεν είχα καμία συμμετοχή. Δεν έχω καν οπτική εικόνα για την δεύτερη συμπλοκή και έμαθα μεταγενέστερα το συμβάν».