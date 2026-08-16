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Το συμβάν σημειώθηκε ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη κινητοποίηση στην Αιτωλοακαρνανία, όπου τις τελευταίες ημέρες έχουν εκδηλωθεί αρκετές πυρκαγιές.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής στο Μεσολόγγι, όταν πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor πραγματοποίησε αναγκαστική προσθαλάσσωση στη θαλάσσια περιοχή του Νέου Λιμένα Αστακού.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Ακτίου στις 20:10, στις 16 Αυγούστου 2026, προκειμένου να συμμετάσχει στις επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης.

Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ο χειριστής αναγκάστηκε να προχωρήσει σε προσθαλάσσωση στην περιοχή του Νέου Λιμένα Αστακού.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του και περισυνελέγη από σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο έσπευσε στο σημείο.