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Η κλήρωση του Eurojackpot έγινε, δείτε τους αριθμούς.

Το ποσό των 106 εκατ. ευρώ μοίρασε σήμερα το Eurojackpot και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 4, 6, 7, 17, 45.

Τζόκερ οι αριθμοί: 7 και 12.

Στη σημερινή κλήρωση είχαμε τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία (5+2), ενώ στη δεύτερη (5+1) είχαμε 6 τυχερά δελτία τα οποία κερδίζουν από 562,247 ευρώ.

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Πλήρη συστήματα

Το EUROJACKPOT σου προσφέρει τη δυνατότητα να συμμετέχεις στο παιχνίδι με Συστήματα Πλήρους Ανάπτυξης.

Τα Πλήρη Συστήματα παίζονται επιλέγοντας περισσότερους από 5 αριθμούς στο 1ο πεδίο ή/και περισσότερους από 2 αριθμούς στο 2ο πεδίο σε κάθε περιοχή, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται περισσότεροι συνδυασμοί (στήλες), άρα πολλαπλασιάζεις τις στήλες με τις οποίες συμμετέχεις στο παιχνίδι.

Σε περίπτωση επιτυχίας με Πλήρες Σύστημα, προκύπτουν πολλαπλές επιτυχίες/κέρδη και στις χαμηλότερες κατηγορίες.