Η διαδικασία για να δουν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ την βαθμολογία τους στις Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2026.

Ανακοινώθηκαν οι βαθμοί των Επαναληπτικών Πανελληνίων 2026 για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τη βαθμολογία τους στην πλατφόρμα results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους χαρακτήρες. Διευκρινίζεται ότι οι βαθμολογικές καταστάσεις που θα αναρτηθούν σε όσα ΕΠΑΛ της χώρας είχαν αντίστοιχους υποψηφίους, θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.

Υποβολή Μηχανογραφικού για τις Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2026: Οι ημερομηνίες

Οι διαδικασίες για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση όλων των υποψηφίων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ έτους 2026 αρχίζουν από τη Δευτέρα 5-10-2026 και λήγουν την Πέμπτη 8-10-2026. Όλοι οι υποψήφιοι των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ έτους 2026 που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ. για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα απευθυνθούν στο Λύκειό τους, για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Αν κάποιος υποψήφιος είχε αποκτήσει προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) τον Ιούλιο, μπορεί τώρα να τον χρησιμοποιήσει, αλλιώς θα απευθυνθεί στο Λύκειό του. Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν τελικά στην οριστική υποβολή του ΜΔ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko-secondexams.it.minedu.gov.gr. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να προβεί στην οριστική ηλεκτρονική υποβολή του Μηχανογραφικό Δελτίου.