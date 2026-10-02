Το Panic Button που της χορηγήθηκε δεν απέτρεψε το αιματηρό επεισόδιο στο Λαύριο – Σε σοβαρή κατάσταση η 32χρονη με τραύματα σε πνεύμονα και πλάτη.

Επανειλημμένα είχε απευθυνθεί στις Αρχές η 32χρονη μητέρα που μαζί με τον νυν σύντροφό της έπεσαν θύματα απόπειρας ανθρωποκτονίας από τον πρώην σύντροφό της στο Λαύριο. Μέσα σε διάστημα περίπου εννέα μηνών είχαν καταγραφεί τέσσερις καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και μία ακόμη για παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής των ανήλικων παιδιών τους. Παράλληλα, της είχε χορηγηθεί Panic Button, ενώ είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι στον 32χρονο μετά τη σύλληψή του. Ωστόσο, τα μέτρα δεν απέτρεψαν τη νέα, αιματηρή επίθεση.

Όσο περνάει η ώρα και ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης, αποκαλύπτεται ένας διαδοχικός κύκλος καταγγελιών, αστυνομικών παρεμβάσεων και δικαστικών μέτρων που ξεκίνησε ήδη από τον Νοέμβριο του 2025. Η 32χρονη είχε καταφύγει στις Αρχές καταγγέλλοντας συμπεριφορές και απειλές από τον πρώην σύντροφό της, με τον οποίο είχαν αποκτήσει δύο παιδιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, η πρώτη καταγγελία καταγράφηκε στις 27 Νοεμβρίου 2025. Η γυναίκα κατήγγειλε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και απειλές κατά της ζωής της. Την ίδια ημέρα, οι αστυνομικές Αρχές εγκατέστησαν στο κινητό της την εφαρμογή Panic Button, προκειμένου να μπορεί να ειδοποιεί άμεσα την Αστυνομία σε περίπτωση κινδύνου. Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχε ενημερωθεί για τη δυνατότητα μεταφοράς της σε δομή προστασίας, την οποία δεν αποδέχθηκε.

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Οι καταγγελίες συνεχίστηκαν

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Στις 10 Ιουλίου 2026 καταγράφηκε νέα αναφορά, αυτή τη φορά σχετικά με την υποχρέωση διατροφής των ανήλικων παιδιών τους. Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 13 Αυγούστου, η 32χρονη προχώρησε σε νέα καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

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Στις 27 Αυγούστου 2026 ακολούθησε ακόμη μία καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, αυξάνοντας σε τρεις τις σχετικές καταγγελίες μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων. Η τελευταία καταγγελία πριν από τη σοβαρή επίθεση καταγράφηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2026. Η αναφορά αυτή κινητοποίησε άμεσα τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λαυρεωτικής, οι οποίοι αναζήτησαν τον 32χρονο.

Η σύλληψη με μεταλλική ράβδο και εργαλείο κοπής

Την επόμενη ημέρα, 3 Σεπτεμβρίου, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 32χρονο στον χώρο εργασίας του. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, προσπάθησε να διαφύγει με το αυτοκίνητό του, όμως οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Κατά την έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν στην κατοχή του και στο όχημά του αντικείμενα που κατασχέθηκαν, μεταξύ των οποίων μία μεταλλική ράβδος και ένα εργαλείο κοπής μήκους 22 εκατοστών. Ο 32χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Στη δικογραφία περιλήφθηκε και το προηγούμενο περιστατικό της 27ης Αυγούστου. Παρά τη σύλληψη και τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, ο 32χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Μεταξύ των όρων που επιβλήθηκαν ήταν η απαγόρευση προσέγγισης της κατοικίας της πρώην συντρόφου του σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, καθώς και περιορισμοί στην επικοινωνία του με τα δύο ανήλικα παιδιά τους.

Το Panic Button ήταν ενεργό

Ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται είναι και η εφαρμογή Panic Button, η οποία είχε εγκατασταθεί στο κινητό της γυναίκας ήδη από την πρώτη καταγγελία, τον Νοέμβριο του 2025. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι η εφαρμογή δεν είχε ενεργοποιηθεί μέχρι τα ξημερώματα της 2ας Οκτωβρίου που συνέβη η αιματηρή επίθεση.

Η αιματηρή επίθεση στο σπίτι

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 2ας Οκτωβρίου, στην περιοχή Καβοδόκανος στο Λαύριο, ο 32χρονος φέρεται να αναρριχήθηκε στο μπαλκόνι της κατοικίας της πρώην συντρόφου του. Σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποίησε μια αλουμινένια σκάλα από το διπλανό σπίτι, όπου διαμένει συγγενικό πρόσωπο της 32χρονης. Στη συνέχεια, φέρεται να έσπασε με βαριοπούλα ένα παράθυρο και να εισήλθε στο εσωτερικό της κατοικίας. Στο σπίτι βρίσκονταν η 32χρονη, ο 33χρονος νυν σύντροφός της και τα δύο μικρά παιδιά της γυναίκας από τη σχέση της με τον 32χρονο δράστη.

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Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 32χρονος είχε ήδη μαζί του δύο μαχαίρια. Μέσα στο σπίτι φέρεται να άρπαξε ακόμη ένα κουζινομάχαιρο και στη συνέχεια να επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του και στον νυν σύντροφό της. Η επίθεση ήταν ιδιαίτερα βίαιη, με αποτέλεσμα και οι δύο να τραυματιστούν σοβαρά.

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Η 32χρονη υπέστη τραύματα στην πλάτη, στον πνεύμονα και στα άνω άκρα, ενώ ο 33χρονος τραυματίστηκε στην περιοχή της κλείδας, των πλευρών και των γεννητικών οργάνων.Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας, ενώ η κατάσταση της 32χρονης κρίθηκε τέτοιας σοβαρότητας ώστε μεταφέρθηκε στη συνέχεια στον «Ευαγγελισμό». Την ώρα της επίθεσης στο σπίτι βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά. Πρόκειται για δύο αγόρια ηλικίας περίπου 1,5 και 2,5 ετών. Η 32χρονη κατάφερε να βγει από την κατοικία και να καλέσει βοήθεια.

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«Ζούσε έναν εφιάλτη – Απειλούσε ότι θα της λιώσει το κεφάλι»

Γείτονες της περιοχής περιγράφουν, στο ΕΡΤnews, μια κατάσταση έντασης που φέρεται να είχε διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τον τελευταίο χρόνο, πριν ο 32χρονος φύγει από το σπίτι, οι γείτονες άκουγαν συχνά φωνές και καβγάδες. Υπάρχουν επίσης μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες ο άνδρας έβγαινε στο μπαλκόνι και απειλούσε την πρώην σύντροφό του, λέγοντάς της, μεταξύ άλλων, «θα σου λιώσω το κεφάλι».

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Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σχετικά με σημερινό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με θύμα γυναίκα που έλαβε χώρα στην περιοχή του Λαυρίου, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Από την παθούσα είχαν υποβληθεί 4 καταγγελίες στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής σε βάρος του κατηγορούμενου για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, από τα τέλη Νοεμβρίου 2025 έως τις αρχές Σεπτεμβρίου 2026, καθώς και 1 καταγγελία για παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής τον Ιούλιο 2026. Ήδη από την πρώτη καταγγελία, που αφορούσε απειλές κατά της ζωής της, στην παθούσα είχε χορηγηθεί η εφαρμογή Panic Button, η οποία ωστόσο, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε, ενώ, παράλληλα, ενημερώθηκε για τη δυνατότητα μεταφοράς της σε δομή αλλά αρνήθηκε. Μάλιστα, από τους αστυνομικούς είχαν υλοποιηθεί πρόσθετα μέτρα για την προστασία της παθούσας, μεταξύ άλλων με τη διενέργεια περιπολιών και φύλαξης όποτε αυτό ζητούνταν, καθώς και με επακόλουθες επικοινωνίες παρακολούθησης της υπόθεσης (follow-up), προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν τέλεση νέων παράνομων πράξεων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης του τελευταίου καταγγελλόμενου περιστατικού, ο κατηγορούμενος αναζητήθηκε και εντοπίστηκε στον χώρο εργασίας του, ενώ σε σωματικές έρευνες και σε έρευνες οχήματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εργαλείο κοπής και μεταλλική ράβδος. Ο ανωτέρω συνελήφθη και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή με τη σε βάρος του δικογραφία, στην οποία γινόταν μνεία και για το προηγούμενο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, οι οποίοι αφορούσαν απαγόρευση προσέγγισης της οικίας και την επικοινωνία με τα ανήλικα τέκνα τους παρουσία συνηγόρου. Η Ελληνική Αστυνομία αντιμετωπίζει κάθε αναφορά που σχετίζεται με ενδοοικογενειακή βία ως εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση και ενεργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με σκοπό την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlu6vu8jkdap?integrationId=40599y14juihe6ly}