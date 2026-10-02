Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους του Δήμου Μυλοποτάμου για περιορισμό μετακινήσεων λόγω των έντονων φαινομένων της κακοκαιρίας.

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι Αρχές στην Κρήτη, καθώς η κακοκαιρία προελαύνει με έντονα καιρικά φαινόμενα να πλήττουν περιοχές του νησιού. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους του Δήμου Μυλοποτάμου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, με σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων.

Το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας εστάλη λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή. Μέσω του 112, οι κάτοικοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς οι συνθήκες που επικρατούν μπορεί να καταστήσουν επικίνδυνη την κυκλοφορία.

«Έντονα καιρικά φαινόμενα στον Δήμο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει χαρακτηριστικά η προειδοποίηση.

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Στο έλεος της κακοκαιρίας ο Μυλοπόταμος - Υπερχείλισε ο χείμαρρος στα Ζωνιανά

Οι δύο περιοχές του Ρεθύμνου έχουν βρεθεί στο «μάτι» της κακοκαιρίας με τις ζημιές να είναι ανυπολόγιστες, ενώ η περιοχή βιώνει τον νέο γύρο έντονων βροχοπτώσεων που θα διαρκέσουν έως την Κυριακή. Πριν από λίγο σύμφωνα με το Cretalive.gr ήχησε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 λόγω της υπερχείλισης του χείμαρρου στα Ζωνιανά.

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Δραματικές ώρες για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα βιώνουν οι κάτοικοι στα Ζωνιανά, καθώς το νέο κύμα κακοκαιρίας πλήττει με σφοδρότητα την περιοχή, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα μέσα και γύρω από τον οικισμό. Η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα ο χείμαρρος να υπερχειλίσει, με μεγάλες ποσότητες νερού να κατεβαίνουν με ορμή μέσα στο χωριό. Η κατάσταση επιδεινώθηκε γρήγορα, καθώς τα νερά εισήλθαν σε σπίτια και άλλους χώρους, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

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Οι κάτοικοι παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη της κακοκαιρίας, ενώ οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε σημεία συγκέντρωσης μεγάλων ποσοτήτων νερού και φερτών υλικών. Η εικόνα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η περιοχή δοκιμάζεται για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Το νερό που κατεβαίνει από τις γύρω περιοχές διοχετεύεται με μεγάλη ταχύτητα προς τον οικισμό, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων πλημμυρικών φαινομένων.

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Η εικόνα αποτυπώνει το μέγεθος της έντασης των φαινομένων, καθώς μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι και οι γύρω εκτάσεις μετατράπηκαν σε κανάλια απορροής των τεράστιων ποσοτήτων νερού. Οι κάτοικοι φοβούνται ότι εάν η βροχή συνεχιστεί με την ίδια ένταση, η κατάσταση μπορεί να γίνει ακόμη πιο δύσκολη. Για τον λόγο αυτό παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα σημεία όπου έχουν ήδη καταγραφεί προβλήματα.

Τα Ζωνιανά δεν είναι η μοναδική περιοχή της Κρήτης που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία. Ισχυρές βροχές έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και προβλήματα σε διάφορες περιοχές του νησιού. Οι μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν πέσει σε σύντομο χρονικό διάστημα έχουν επιβαρύνει το οδικό δίκτυο, ενώ σε αρκετά σημεία απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους οδηγούς.

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Εικόνες καταστροφής από το πέρασμα της κακοκαιρίας

Ευ. Τουρνάς: «Μέγιστη ετοιμότητα ενόψει του νέου κύματος κακοκαιρίας στην Κρήτη»

Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας στην Κρήτη, καθώς το νησί βρίσκεται αντιμέτωπο με νέο κύμα ισχυρών καιρικών φαινομένων. Το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας συνεδρίασε εκ νέου για την αποτίμηση της κατάστασης και τον συντονισμό των ενεργειών ενόψει της νέας επιδείνωσης του καιρού. Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος υπογράμμισε ότι βασική προτεραιότητα παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, μετά και την έκδοση του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η πρόγνωση για τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη, αλλά και οι θυελλώδεις άνεμοι που αναμένεται να επικρατήσουν στο Αιγαίο.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Ευάγγελος Τουρνάς ζήτησε από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να παραμείνουν σε μέγιστη ετοιμότητα, καθώς η νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η Κρήτη έχει ήδη δεχθεί μεγάλα ύψη βροχής και αρκετές περιοχές αντιμετωπίζουν προβλήματα σε υποδομές, δρόμους και προσβασιμότητα. Όπως επισήμανε ο υπουργός, το έδαφος έχει ήδη κορεστεί από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και φαινόμενα μικρότερης έντασης μπορούν να προκαλέσουν νέα πλημμυρικά προβλήματα, κατολισθήσεις και υπερχειλίσεις χειμάρρων. Για τον λόγο αυτό, όπως τονίστηκε στη συνεδρίαση, απαιτείται αυξημένη προσοχή και συνεχής παρακολούθηση της εξέλιξης των φαινομένων.

«Πάνω απ’ όλα η ανθρώπινη ζωή»

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπογράμμισε ότι απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Ζήτησε από όλους τους αρμόδιους φορείς να διατηρήσουν τις δυνάμεις τους σε αυξημένη ετοιμότητα και να λάβουν κάθε πρόσθετο μέτρο που θα κριθεί απαραίτητο, ανάλογα με την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Νέες ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα «σφυροκοπήσουν» την Κρήτη

Σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, το νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει την Κρήτη από αργά το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου έως νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου. Κατά διαστήματα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους έντονα. Παράλληλα, στο Αιγαίο αναμένεται να επικρατήσουν πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, εντάσεως 8 έως 9 μποφόρ, οι οποίοι αναμένεται να διατηρηθούν έως το απόγευμα του Σαββάτου. Η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς η ήδη επιβαρυμένη εικόνα στην Κρήτη καθιστά αναγκαία την αυξημένη προσοχή.

Σε πλήρη ετοιμότητα η Πυροσβεστική

Το Πυροσβεστικό Σώμα συνεχίζει να επιχειρεί όπου απαιτείται, έχοντας ήδη ανταποκριθεί σε σειρά περιστατικών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία. Παράλληλα, παραμένει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά φαινόμενα. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες στις περιοχές όπου αναμένεται να εκδηλωθούν τα νέα ισχυρά φαινόμενα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, με δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης των δυνάμεων εφόσον αυτό απαιτηθεί.

Παράλληλα, παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα ενόψει της νέας επιδείνωσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ενημέρωση των πολιτών και των επισκεπτών της Κρήτης. Οι αρμόδιες αρχές καλούνται να παρέχουν έγκαιρη και συνεχή πληροφόρηση για την εξέλιξη των φαινομένων και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ακολουθούνται. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ και το ΕΚΑΒ. Η προσοχή στρέφεται ιδιαίτερα στις περιοχές που έχουν ήδη πληγεί, καθώς εκεί ο κίνδυνος νέων προβλημάτων είναι αυξημένος εξαιτίας της κατάστασης του εδάφους και των υποδομών.

Τη Δευτέρα η σύσκεψη για τις ζημιές

Σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν ήδη καταγραφεί, ο Ευάγγελος Τουρνάς ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην Κρήτη. Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, καθώς και ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης. Στη συνέχεια αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες αυτοψίες από τα αρμόδια κλιμάκια, προκειμένου να καταγραφεί με ακρίβεια το μέγεθος των ζημιών και να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την αποκατάστασή τους.

Σε «Red Code» η Κρήτη μέχρι την Κυριακή

Η Περιφέρεια Κρήτης παραμένει σε κατάσταση κινητοποίησης, «Red Code», έως την Κυριακή, ενώ η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου αύριο. Το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας συνεδρίασε έπειτα από πρόσκληση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου. Όλος ο κρατικός και αυτοδιοικητικός μηχανισμός παραμένει σε επιφυλακή, καθώς οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την εξέλιξη της κακοκαιρίας. Με την Κρήτη να έχει ήδη δοκιμαστεί από τα έντονα φαινόμενα, το βάρος πέφτει πλέον στην πρόληψη και στην άμεση αντιμετώπιση οποιουδήποτε νέου προβλήματος προκύψει, με βασικό στόχο την προστασία των κατοίκων και την αποφυγή περαιτέρω κινδύνων.

Δήμος Ιεράπετρας: Κλειστός ο δρόμος Μύρτος – Τέρτσα και η μεγάλη ιρλανδική διάβαση στον Σαράτση Κάμπο

Όπως ανακοινώθηκε από το Δήμο Ιεράπετρας για λόγους ασφάλειας των πολιτών αποφασίστηκε ο δρόμος από Μύρτο προς Τέρτσα να κλείσει καθώς και η μεγάλη ιρλανδική διάβαση στο Σαράτση Κάμπο.«Επειδή τα έντονα καιρικά φαινόμενα προβλέπεται να πλήξουν κυρίως τα ορεινά του Δήμου μας, συνιστούμε σε όλους τους δημότες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τους από και προς όλους τους ορεινούς όγκους» σημειώνεται χαρακτηριστικά.