Θλίψη για τον θάνατο του 79χρονου κτηνοτρόφου. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το μεσημέρι, με τα δυτικά και βόρεια τμήματα του νησιού να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένει η Κρήτη, καθώς μετά την κακοκαιρία που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές, οι προγνώσεις δείχνουν νέα επιδείνωση από το μεσημέρι και κυρίως κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Το μεγαλύτερο μέρος του νησιού έχει ήδη δεχθεί μεγάλες ποσότητες νερού, με αποτέλεσμα το έδαφος να είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένο. Το γεγονός αυτό εντείνει την ανησυχία των αρμόδιων υπηρεσιών για το ενδεχόμενο νέων πλημμυρικών φαινομένων, αλλά και κατολισθήσεων.

Η κακοκαιρία έχει ήδη αφήσει πίσω της έναν νεκρό. Πρόκειται για έναν 79χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος παρασύρθηκε από χείμαρρο στον Μυλοπόταμο, όταν βρέθηκε στην περιοχή προκειμένου να ταΐσει τα ζώα του.

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Στο επίκεντρο ο Γιόφυρος και ο ποταμός Δρακουλιάρης

Στο Ηράκλειο, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην κατάσταση των ποταμών και των ρεμάτων, καθώς οι μεγάλες ποσότητες νερού έχουν αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο υπερχείλισης.

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Στην περιοχή του Γιόφυρου, οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά τη στάθμη του ποταμού Δρακουλιάρη, ο οποίος εκβάλλει κοντά στο Παγκρήτιο Στάδιο, σε περιοχή με σχολεία, κατοικίες και έντονη παρουσία του αστικού ιστού.

Η συγκεκριμένη περιοχή έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν προβλήματα από έντονα πλημμυρικά επεισόδια, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. Η νέα επιδείνωση, ωστόσο, επαναφέρει την ανησυχία για πιθανή υπερχείλιση.

Στη Φοινικιά, τα προβλήματα ήταν ιδιαίτερα έντονα, καθώς αρκετές επιχειρήσεις πλημμύρισαν, ενώ οι κάτοικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μεγάλες ποσότητες νερού.

Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στις Γούβες και στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, ενώ στον Προφήτη Ηλία σημειώθηκαν ζημιές σε αγροτικές εκτάσεις και καλλιέργειες, μεταξύ των οποίων και αμπέλια.

Στο επίκεντρο οι καθαρισμοί σε ποτάμια και ρέματα

Μετά τα προβλήματα που προκάλεσαν τα έντονα φαινόμενα, ιδιαίτερη συζήτηση έχει ανοίξει γύρω από την κατάσταση των κοιτών των ποταμών και των ρεμάτων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η Περιφέρεια Κρήτης είχε κινήσει από τον περασμένο Μάρτιο τις διαδικασίες για τις εργολαβίες που αφορούν τον καθαρισμό επικίνδυνων τμημάτων. Ωστόσο, οι απαιτούμενες εγκρίσεις από το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν είχαν ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα οι προγραμματισμένες παρεμβάσεις να μην έχουν προχωρήσει στον χρόνο που είχε σχεδιαστεί.

Οι εργασίες αφορούν, μεταξύ άλλων, την απομάκρυνση καλαμιών, φερτών υλικών και άλλων αντικειμένων που συγκεντρώνονται στις κοίτες και μπορούν να εμποδίσουν την ομαλή απορροή του νερού.

Μετά τα χθεσινά φαινόμενα, μηχανήματα εργολάβων έχουν ήδη κινητοποιηθεί σε σημεία όπου έχουν συσσωρευτεί μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών. Οι εργασίες συνεχίζονται με στόχο να βελτιωθεί η παροχετευτικότητα των κοιτών πριν από την πιθανή νέα επιδείνωση.

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Καλύτερη η εικόνα στα Χανιά

Στα Χανιά η κατάσταση εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα. Παρά τις έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί προβλήματα που να απαιτούν εκτεταμένη κινητοποίηση των υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας, τους δήμους και την Πυροσβεστική, το φαινόμενο παρουσιάζει προσωρινή ύφεση, ενώ δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής σημαντικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Παράλληλα, οι κατολισθήσεις που σημειώθηκαν την προηγούμενη ημέρα, κυρίως στο Ρέθυμνο, έχουν σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπιστεί, ενώ τα συνεργεία συνεχίζουν να εργάζονται στα ορεινά σημεία προκειμένου να διατηρηθεί η κυκλοφορία στους δρόμους.

Νέα επιδείνωση από το απόγευμα - Παραμένουν κλειστά σχολεία

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην εξέλιξη του καιρού από το μεσημέρι και μετά, καθώς τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν πιθανότητα νέας έντασης των φαινομένων, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα του νησιού.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιοχές των Χανίων και του Ρεθύμνου, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να ενισχυθούν κατά τις βραδινές ώρες.

Στον νομό Ρεθύμνου, για προληπτικούς λόγους, παραμένουν κλειστά τα σχολεία στους Δήμους Αμαρίου και Μυλοποτάμου, στις ορεινές περιοχές.

Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς μια νέα ισχυρή βροχόπτωση σε έδαφος που έχει ήδη απορροφήσει μεγάλες ποσότητες νερού μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο υπερχείλισης ρεμάτων, πλημμυρών και κατολισθήσεων.

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Προβλήματα και από τους ισχυρούς ανέμους

Την ίδια στιγμή, σημαντική παράμετρος της κακοκαιρίας είναι και οι πολύ ισχυροί άνεμοι. Σε αρκετές περιοχές οι ριπές ξεπέρασαν τα 9 μποφόρ, προκαλώντας προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και πτώσεις στύλων.

Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ επιχειρούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας για την αποκατάσταση των βλαβών, ενώ παραμένουν σε ετοιμότητα και σήμερα.

Η κατάσταση στην Κρήτη παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με το επόμενο κρίσιμο διάστημα να θεωρείται αυτό της νέας επιδείνωσης του καιρού. Το ήδη κορεσμένο έδαφος, οι φραγμένες σε ορισμένα σημεία κοίτες και οι μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν πέσει στο νησί αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που αυξάνουν την ανησυχία για νέα προβλήματα.