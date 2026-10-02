Ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες στην περιοχή της Κρήτης και θυελώδεις βοριάδες. Πότε φτιάχνει ο καιρός σύμφωνα με την πρόγνωση Μαρουσάκη.

Σήμερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open,Κλέαρχο Μαρουσάκη, περιμένουμε το δεύτερο κύμα βροχών και τοπικά ισχυρών καταιγίδων που θα απασχολήσουν την περιοχή της Κρήτης αλλά και το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Από το μεσημέρι και στη συνέχεια, αυτά τα κύματα βροχών και καταιγίδων στροβιλίζονται γύρω από το νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο για να οδηγηθούμε και σε ένα τρίτο κύμα μέσα στην Κυριακή, που θα ολοκληρώσει τη δράση του μέσα στη Δευτέρα, για να αρχίσει να απομακρύνεται αυτό το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας.

Στο επίκεντρο η Κρήτη μέχρι την Κυριακή

Η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της ατμοσφαιρικής ροής Περνάνε οι ψυχρές αέριες μάζες μέσα από το Αιγαίο, αποκτούν μεγάλα ποσά υγρασίας και σχηματίζει μια καλά οργανωμένη διαταραχή, η οποία θα συνεχίζει να στροβιλίζεται για μερικές ημέρες ακόμα.

Επομένως εκτός από τη μεγάλη ένταση που τοπικά εμφανίζουν τα φαινόμενα αυτά, εμφανίζουν και μεγάλη διάρκεια και αυτός είναι και λόγος που υπάρχει έντονη ανησυχία. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή προς το νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Αυτό το κύμα κακοκαιρίας είναι ικανό να δώσει έξτρα 200 με 250 τόνους νερού ανά στρέμμα, στην περιοχή της Κρήτης αλλά και προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

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Θέλει προσοχή για τις επόμενες 2 με 3 ημέρες. Να φθάσουμε μέσα στη Δευτέρα για να αρχίσει να υποχωρεί αυτό το έντονο κύμα αστάθειας και να οδηγηθούμε σε ποιο ομαλές καιρικές συνθήκες.

Φαινόμενα εμφανίζονται και προς τα ανατολικά ηπειρωτικά, δηλαδή την Αττικοβοιωτία, την Εύβοια, την ανατολική και νότια Θεσσαλία, την ανατολική Πελοπόννησο όπου είναι δυνατόν εκεί να έχουμε κατά διαστήματα κάποιες βροχές με εξαίρεση τα βουνά της Εύβοιας, όπου δεν αποκλείεται να δούμε κάπως πιο έντονα φαινόμενα.

Από το ύψος των Κυκλάδων και πιο νότια, νοτιοανατολικά αποκτάει μεγάλη ένταση αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Προς την Κρήτη και το νοτιοανατολικό Αιγαίου, οι βροχές θα εμφανίζουν και μεγάλη ένταση αλλά και διάρκεια, μέχρι περίπου και την Κυριακή το βράδυ - Δευτέρα πρωί, όπου θα αρχίσει να απομακρύνεται πιο ανατολικά αυτή η διαταραχή.

Θυμίζει ως προς τα αίτια δημιουργίας της την κακοκαιρία Daniel, και η βροχή θα συνεχίσει να πέφτει με μεγάλη ένταση μέχρι και την Κυριακή το βράδυ - Δευτέρα το πρωί.

Η κακοκαιρία φεύγοντας ίσως αφήσει σε τοπικό επίπεδο, όγκο νερού γύρω στους 400 με 500 ανά στρέμμα.

Στα δυτικά και βόρεια θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια.

Θυελλώδεις θα είναι οι βοριάδες προς την πλευρά του Αιγαίου και θα φθάνουν σε εντάσεις τα 7 με 9 μποφόρ .

Από την Κυριακή το μεσημέρι, θα αρχίσουν να εξασθενούν οι βοριάδες. Είναι αυξημένες οι πιθανότητες και Σάββατο να έχουμε ισχυρούς βοριάδες.

Κάνει αρκετό κρύο νωρίς το πρωί καθώς αυτή η διαταραχή αφήνει πίσω της χαμηλές θερμοκρασίες, καθώς φέρνει ψυχρές αέριες μάζες.

Στα δυτικά ηπειρωτικά έχουμε αρκετές ώρες ηλιοφάνειας, και ο υδράργυρος κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική ηπειρωτική χώρα, ο υδράργυρος δεν θα ξεπερνάει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία έχει πέσει αρκετά, είμαστε 6 βαθμούς κάτω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Η αίσθηση της ψύχρας γίνεται πιο εύκολη και με τη βοήθεια των βοριάδων.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, κοντά στο μεσημέρι όπου θα ξεκινήσουν οι βροχές που θα είναι περισσότερες προς τα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού. Ο καιρός θα είναι βροχερός κατά διαστήματα, μέχρι αύριο μεσημέρι με απόγευμα. Φυσάει αρκετά, επίπεδα θυέλλης και ο υδράργυρος έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα. Φυσάει έντονα προς την πλευρά της Χαλκιδικής. Και σήμερα η θερμοκρασία θα φθάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Σάββατο, επιμένει αυτή η κακοκαιρία στο νότιο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Θα συνεχίσει να στροβιλίζεται σε εκείνες τις θαλάσσιες εκτάσεις και να δίνει κατά διαστήματα μεγάλο όγκο νερού και αυξημένο κίνδυνο για πλημμυρικά επεισόδια.

Και την Κυριακή, επιμένει η διαταραχή στο νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο και αυτός είναι ο λόγος που περιμένουμε μεγάλο όγκο βροχής αλλά και ένταση και μεγάλη διάρκεια.

Από τη Δευτέρα θα αρχίσουν να ομαλοποιούνται οι καταστάσεις, με κάποια απομινάρια της κακοκαιρίας μέχρι το μεσημεράκι και το απόγευμα στην Κρήτη, τη Ρόδο και κυρίως προς το Καστελόριζο.

Από Τρίτη και στη συνέχει θα μιλάμε για πιο βελτιωμένες καιρικές συνθήκες.

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