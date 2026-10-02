«Καμία χώρα στον κόσμο δεν είναι αρκετά μεγάλη ώστε να ρυθμίσει μόνη της την Τεχνητή Νοημοσύνη», τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, επισημαίνοντας ότι η μεγάλη πρόκληση για τις κυβερνήσεις είναι να επιτύχουν μια δύσκολη ισορροπία: να περιορίσουν τους κινδύνους χωρίς να ανακόψουν τις τεράστιες δυνατότητες που δημιουργεί η νέα τεχνολογία.

Την ανάγκη για ένα νέο μοντέλο παγκόσμιας διακυβέρνησης της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά και για ριζική προσαρμογή κρατών και θεσμών στη νέα τεχνολογική πραγματικότητα, ανέδειξε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συζήτηση με τον αρθρογράφο των «New York Times» Thomas L. Friedman, στο Athens Democracy Forum.

«Καμία χώρα στον κόσμο δεν είναι αρκετά μεγάλη ώστε να ρυθμίσει μόνη της την Τεχνητή Νοημοσύνη», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης, επισημαίνοντας ότι η μεγάλη πρόκληση για τις κυβερνήσεις είναι να επιτύχουν μια δύσκολη ισορροπία: να περιορίσουν τους κινδύνους χωρίς να ανακόψουν τις τεράστιες δυνατότητες που δημιουργεί η νέα τεχνολογία για την παραγωγικότητα, την ανάπτυξη και την καινοτομία.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η τεχνολογική αλλαγή εξελίσσεται πλέον με εκθετική ταχύτητα, την ώρα που οι θεσμοί και η πολιτική εξακολουθούν να κινούνται με πολύ βραδύτερους ρυθμούς. «Οι θεσμοί μας δεν είναι σχεδιασμένοι για την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης», ανέφερε, σημειώνοντας ότι απαιτείται επανασχεδιασμός του κράτους και μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα στη δημόσια διοίκηση.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην κυβερνοασφάλεια, προειδοποιώντας ότι τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούν να εντοπίζουν ευπάθειες σε πρωτοφανή κλίμακα και ταχύτητα. Αυτό, όπως εξήγησε, υποχρεώνει τις κυβερνήσεις να εκσυγχρονίσουν ταχύτερα κρίσιμες ψηφιακές υποδομές και να επενδύσουν περισσότερο στην προστασία τους.

Από την πλευρά του, ο Thomas Friedman έκρουσε ακόμη πιο ηχηρά τον κώδωνα του κινδύνου, εκφράζοντας τον φόβο ότι η ανθρωπότητα μπορεί κάποια στιγμή να βρεθεί αντιμέτωπη με μια «11η Σεπτεμβρίου της Τεχνητής Νοημοσύνης». Ένα τέτοιο γεγονός, υποστήριξε, θα μπορούσε να οδηγήσει σε συνολική απαξίωση της τεχνολογίας, στερώντας παράλληλα από την ανθρωπότητα τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει σε τομείς όπως η ιατρική, η γεωργία, η ενέργεια και η επιστήμη.

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Ο κ. Πιερρακάκης στάθηκε παράλληλα στον ρόλο της Ευρώπης, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί να περιοριστεί στη ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά πρέπει να επενδύσει στην καινοτομία και στη δημιουργία ισχυρών ευρωπαϊκών τεχνολογικών επιχειρήσεων.

Όπως σημείωσε, η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει μια «διττή φύση»: από τη μία τις τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες και από την άλλη σοβαρούς κινδύνους. Το κρίσιμο ερώτημα, κατά τον ίδιο, είναι «πώς μπορούμε ταυτόχρονα να περιορίσουμε τους κινδύνους και να απελευθερώσουμε τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης».