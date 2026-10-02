Μέχρι να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η ειδική ψηφιακή εφαρμογή, οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τη δυνατότητα να γνωρίζουν εκ των προτέρων τη θέση της ΑΑΔΕ για τη φορολογική μεταχείριση μιας μελλοντικής πράξης ή συναλλαγής αποκτούν επιχειρήσεις και πολίτες, μέσω της νέας διαδικασίας των Φορολογικών Δεσμευτικών Απαντήσεων (ΦΔΑ), η οποία τέθηκε σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου.

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την έκδοση των απαντήσεων, με στόχο οι φορολογούμενοι να έχουν μεγαλύτερη ασφάλεια πριν προχωρήσουν σε συγκεκριμένες συναλλαγές.

Η ΦΔΑ αποτυπώνει εκ των προτέρων την ερμηνευτική θέση της φορολογικής διοίκησης για συγκεκριμένα και επαρκώς προσδιορισμένα περιστατικά. Μπορεί να αφορά ζητήματα εφαρμογής της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, της γενικής διάταξης κατά της φοροαποφυγής, αλλά και αντικαταχρηστικών ρητρών των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.

Τι δεν καλύπτεται

Δεν καλύπτονται, μεταξύ άλλων, αμιγώς υποθετικά ερωτήματα, υποθέσεις για τις οποίες εκκρεμούν προσφυγές, ζητήματα αλλοδαπού δικαίου και θέματα προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης.

Μέχρι να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η ειδική ψηφιακή εφαρμογή, οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

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Ιδιαίτερα υψηλό είναι το παράβολο για την εξέταση των αιτημάτων, καθώς κυμαίνεται από 10.000 έως 50.000 ευρώ. Το ύψος του εξαρτάται από τον αριθμό και την πολυπλοκότητα των ζητημάτων, τη νομική μορφή του αιτούντος και το εάν ζητείται επίσπευση της διαδικασίας.

Απάντηση εντός 150 ημερών

Η ΑΑΔΕ θα πρέπει να εκδίδει την απάντησή της εντός 150 ημερών από την παραλαβή της πλήρους αίτησης και την καταβολή του παραβόλου. Με αυξημένο παράβολο και αίτημα επίσπευσης, η προθεσμία περιορίζεται στις 90 ημέρες.

Κρίσιμο στοιχείο της νέας διαδικασίας είναι ότι η απάντηση δεσμεύει τη φορολογική διοίκηση για τα συγκεκριμένα περιστατικά, όχι όμως τον φορολογούμενο. Εάν ο τελευταίος επιλέξει να ακολουθήσει ΦΔΑ που βρίσκεται σε ισχύ, η δήλωσή του δεν θεωρείται ανακριβής για τη συγκεκριμένη φορολογική υποχρέωση.

Οι αποφάσεις θα δημοσιεύονται ανωνυμοποιημένες ή ψευδωνυμοποιημένες στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ εντός 60 ημερών, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια και η ομοιόμορφη εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας. Προβλέπεται, πάντως, δυνατότητα αναβολής της δημοσίευσης έως 12 μήνες όταν υπάρχει κίνδυνος αποκάλυψης σχεδιαζόμενης συναλλαγής ή προστατεύονται επιχειρηματικά και εμπορικά απόρρητα.