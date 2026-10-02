Συνεχίζει ο καιρός να παρουσιάζει αστάθεια με τις βροχές να είναι έντονες σε αρκετές περιοχές.

Συνεχίζει η αστάθεια σε αρκετές περιοχές της χώρας, με την κακοκαιρία να βρίσκεται κυρίως πάνω από την Κρήτη. Από χτες υπάρχουν εκατοντάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική για αντλήσεις υδάτων ενώ αναμένεται από το βράδυ και δεύτερη, ισχυρό κύμα κακοκαιρίας στην περιοχή.

Τα «απόνερα» της κακοκαιρίας ακουμπούν και την Αττική στην οποία αναμένονται βροχές. Ήδη αυτή την ώρα έχουν ανοίξει οι ουρανοί στα βόρεια προάστια. Ωστόσο, η βροχή δεν θα κρατήσει πολύ.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, στην Αττική, κοντά στο μεσημέρι όπου θα ξεκινήσουν οι βροχές που θα είναι περισσότερες προς τα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού. Ο καιρός θα είναι βροχερός κατά διαστήματα, μέχρι αύριο μεσημέρι με απόγευμα. Φυσάει αρκετά, επίπεδα θυέλλης και ο υδράργυρος έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με το meteo, οι βροχές στα βόρεια και βοριοανατολικά προάστια θα ξεκινήσουν από τις 9 μμ ενώ μέχρι τα μεσάνυχτα θα έχουν σταματήσει.

Έκτακτο δελτίο καιρού

Σύμφωνα με την πρόγνωση θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026), καθώς και οι τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου (03-10-2026)

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πιο συγκεκριμένα:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στην Κρήτη κυρίως από το απόγευμα της Παρασκευής (02-10-2026) και το Σάββατο (03-10-2026).

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου.