Απάντηση στο δημοσίευμα του Dnews με τίτλο «Από ξενοδοχείο ημιδιαμονής σε αναθέσεις από το Δημόσιο ύψους 25 εκατ. ευρώ!» έδωσε η εταιρεία DIMKA Ι.Κ.Ε..

Απάντηση στο δημοσίευμα του Dnews με τίτλο «Από ξενοδοχείο ημιδιαμονής σε αναθέσεις από το Δημόσιο ύψους 25 εκατ. ευρώ!» έδωσε η εταιρεία DIMKA Ι.Κ.Ε..

Το Dnews.gr δημοσιεύει την απαντητική επιστολή:

Η παρουσίαση της DIMKA Ι.Κ.Ε. ως αμιγώς ξενοδοχειακής επιχείρησης είναι ουσιωδώς ελλιπής και αντικειμενικά παραπλανητική διότι παραλείπει τη νόμιμη, διακριτή και οργανωμένη λειτουργία του λογιστικού–φοροτεχνικού της κλάδου, όπως αυτή προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία των αρμόδιων αρχών (ΑΑΔΕ- ΕΦΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ κλπ).

Προς αποκατάσταση της πραγματικής εικόνας σχετικά με τη δραστηριότητα της DIMKA Ι.Κ.Ε., διευκρινίζεται ότι η εταιρεία αναπτύσσει δύο διακριτούς κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας:

Αφενός τον ξενοδοχειακό κλάδο, με διακριτικό τίτλο CRYSTAL BLUE, και αφετέρου τον κλάδο παροχής λογιστικών, φοροτεχνικών και συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών, με διακριτικό τίτλο TAX NOW.

Η αυτοτέλεια και η νόμιμη λειτουργία του λογιστικού–φοροτεχνικού κλάδου προκύπτουν ευθέως από τα στοιχεία του φορολογικού μητρώου. Ειδικότερα, στην ΑΑΔΕ είναι δηλωμένος ο ΚΑΔ 69202301

«Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων», ο οποίος αποτελεί κύρια δραστηριότητα της αυτοτελούς - ξεχωριστής από την ξενοδοχειακή εγκατάσταση στην Γλυφάδα - επαγγελματικής εγκατάστασης/έδρας της εταιρείας για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών στο Περιστέρι. Περαιτέρω, στις δηλωμένες δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνονται και υπηρεσίες χρηματοοικονομικών συμβούλων και υπηρεσίες συμβούλων στρατηγικής διαχείρισης.

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Η δραστηριότητα αυτή δεν στηρίζεται σε μία απλή καταχώριση ΚΑΔ. Η DIMKA Ι.Κ.Ε. είναι κάτοχος της υπ’ αριθ. 3328 Βεβαίωσης Λειτουργίας Εταιρείας Παροχής Λογιστικών–Φοροτεχνικών Υπηρεσιών του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, με ημερομηνία αρχικής έγκρισης την 27.11.2018, γεγονός που επιβεβαιώνεται και με την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ/4/28456/30.09.2026 βεβαίωση του ΟΕΕ.

Ο εν λόγω κλάδος της εταιρείας στελεχώνεται, επιπλέον, με έμπειρους επαγγελματίες λογιστές– φοροτεχνικούς, με εξαιρετική επιστημονική κατάρτιση, κατόχους των προβλεπόμενων επαγγελματικών προσόντων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού), οι οποίοι απασχολούνται στην εταιρεία με δηλωμένες εργασιακές σχέσεις εξαρτημένης εργασίας.

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω η DIMKA IKE με διακριτικό τίτλο TAX NOW έχει τα εχέγγυα να παρέχει οικονομικές λογιστικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, κάτι το οποίο και πράττει κατά την τελευταία οκταετία τόσο προς ιδιώτες πελάτες όσο και προς Δημόσιους Φορείς.

Η DIMKA Ι.Κ.Ε. δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση ότι, δεδομένης της ανωτέρω πραγματικής εικόνας, επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της προς προστασία της επαγγελματικής της υπόληψης και της επιχειρηματικής της δραστηριότητας από ανακριβείς ή παραπλανητικές αναφορές. Οποιοσδήποτε επιχειρήσει την περαιτέρω δυσφήμιση της εταιρείας θα υποστεί όλες τις προβλεπόμενες κατά νόμο συνέπειες.

Ο νόμιμος εκπρόσωπός/Διαχειριστής

Καρράς Δημήτριος

Οικονομολόγος Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς