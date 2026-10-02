Αναλυτικά οι απευθείας αναθέσεις σε εταιρεία με ξενοδοχεία ημιδιανομής. Πίνακες.

Χθες η στήλη «Πληροφοριοδότης» του Dnews.gr αφιέρωσε λίγες γραμμές στην αποκάλυψη μίας απευθείας ανάθεσης 16.533,34 ευρώ από τον αρμόδιο κρατικό φορέα για επενδύσεις και εξωτερικό εμπόριο, δηλαδή την Enterprise Greece στην Dimka IKE με ΑΦΜ 800740803, η οποία έχει ως πρωτεύοντα ΚΑΔ υπηρεσίες ξενοδοχείου (ημιδιαμονής!!!) και ως δευτερεύοντα υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών.

Επειδή οι απευθείας αναθέσεις σε ξενοδοχεία ημιδιαμονής αν μη τι άλλο δεν είναι ιδιαίτερα συνηθισμένες, αφιερώσαμε λίγο χρόνο στην Dimka IKE, η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ έχει στη διοίκησή τους τους Σταυρούλια Σπυρίδωνα, Σταυρούλια Μαρία και Καρρά Δημήτριο. Δεν χρειάστηκαν παρά λίγα λεπτά για να διαπιστώσουμε πως η εν λόγω ανάθεση ήταν μόλις η τελευταία από πολλές.

Με μία απλή αναζήτηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων προκύπτει πως η Dimka IKE έχει συνάψει από το 2019 μέχρι σήμερα συμβάσεις ύψους περίπου 800.000 ευρώ, χωρίς το ΦΠΑ. Πρόκειται για 28 συμβάσεις με φορείς του Δημοσίου, με το Enterprise Greece να έχει την πρωτοκαθεδρία, ενώ ακολουθούν η Κοινωνία της Πληροφορίας, το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Ελληνικό Κτηματολόγιο, καθώς και η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.

Το πράγμα ωστόσο έγινε ακόμα πιο ενδιαφέρον, δεδομένου πως τον κ. Σταυρούλια Σπυρίδωνα της Dimka IKE, τον συναντάμε ως Πρόεδρο και της «A.S.D Οικονομικοί Σύμβουλοι Α.Ε.», με Αντιπρόεδρο και CEO τον Σταυρούλια Αλέξιο και μέλος Δ.Σ. τον κ. Βασίλειο Τρίψα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία πάλι από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, η «A.S.D Οικονομικοί Σύμβουλοι Α.Ε.» έχει συνάψει από το 2019 έως σήμερα συνολικά 96 συμβάσεις με φορείς του Δημοσίου συνολικού ύψους 24.778.407,56 ευρώ χωρίς το αναλογούν ΦΠΑ. Ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη των αναθέσεων στην πορεία των τελευταίων επτά ετών, δεδομένου πως πριν τον Ιούνιο 2019, οι συναλλαγές της φορείς του Δημοσίου ήταν σχεδόν ανύπαρκτες.

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Με καταμέτρηση των εγγραφών του αρχείου από Ιούνιο 2019 και μετά, και χωρίς όσες εμφανίζονται ως τροποποιήσεις ή ακυρώσεις/λύσεις, οι φορείς με τις περισσότερες συμβάσεις είναι:

Για να είμαστε πάντως δίκαιοι, ο κ. Σταυρούλιας και οι συνεργάτες του πρέπει να κάνουν εξαιρετικά καλά τη δουλειά τους. Δεν εξηγείται διαφορετικά η αξιοσημείωτη προτίμηση που δείχνουν στις εταιρείες με τις οποίες συνδέεται τόσο πολλοί και τόσο διαφορετικοί φορείς του Δημοσίου.

Διότι 96 συμβάσεις και σχεδόν 25 εκατ. ευρώ μέσα σε λίγα χρόνια, αμέσως μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη ΝΔ, είναι μια επίδοση που δείχνει ότι οι υπηρεσίες του κ. Σταυρούλια έχουν γίνει ιδιαίτερα περιζήτητες στο ελληνικό Δημόσιο.