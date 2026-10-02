Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ , παράδοσης Δεκεμβρίου, ενισχύονται κατά 0,2%, στα 102,55 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό είναι στα 92,92 δολάρια.

Σταθεροποιητικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή, μετά το ισχυρό ράλι της Πέμπτης , καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις στην παγκόσμια προσφορά.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ , παράδοσης Δεκεμβρίου, ενισχύονται κατά 0,2%, στα 102,55 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό είναι στα 92,92 δολάρια. Την Πέμπτη, οι δύο δείκτες είχαν καταγράψει σημαντικά κέρδη, με το Μπρεντ να αυξάνεται κατά περισσότερα από 4 δολάρια και το αμερικανικό αργό κατά περισσότερα από 2 δολάρια.

Στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή

Το νέο κύμα ανησυχίας πυροδότησαν πληροφορίες της «Wall Street Journal», σύμφωνα με τις οποίες η Ουάσιγκτον εξετάζει την αποστολή ακόμη μίας ομάδας μάχης αεροπλανοφόρου και πρόσθετων στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή. Μια ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας αυξάνει τους φόβους ότι ενδεχόμενη κλιμάκωση με την Τεχεράνη θα μπορούσε να απειλήσει τις ενεργειακές ροές της περιοχής.

Στο επίκεντρο παραμένουν τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως. Η αγορά παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητη σε οποιαδήποτε ένδειξη διαταραχής της κυκλοφορίας των δεξαμενόπλοιων ή των ενεργειακών υποδομών.

Ανάκαμψη των εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο

Από την άλλη πλευρά, οι εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο εμφανίζουν σημάδια ανάκαμψης. Η Σαουδική Αραβία επανέφερε σε λειτουργία τον αγωγό Ανατολής-Δύσης και επανεκκίνησε τις φορτώσεις δεξαμενόπλοιων από το Γιανμπού, περιορίζοντας μέρος των ανησυχιών για την προσφορά.

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Αβεβαιότητα από τις κινεζικές εξαγωγές καυσίμων

Πρόσθετη αβεβαιότητα προκαλούν, ωστόσο, πληροφορίες ότι κινεζικά διυλιστήρια ανέστειλαν τον Οκτώβριο τις εξαγωγές καυσίμων προς προορισμούς εκτός Χονγκ Κονγκ και Μακάο.

Η εξέλιξη ενδέχεται να περιορίσει τη διεθνή προσφορά ντίζελ, βενζίνης και αεροπορικών καυσίμων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγορές επηρεάζουν από τις μειωμένες εξαγωγές ρωσικών καυσίμων.