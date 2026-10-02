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Το δυστύχημα σημειώθηκε καθώς πυκνή ομίχλη είχε καλύψει γέφυρα πάνω από τη λίμνη Μάριον.

Πρωτοφανής καραμπόλα 69 οχημάτων σημειώθηκε την Πέμπτη στον αυτοκινητόδρομο I-95 στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα ένα άτομο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με ελικόπτερο και αρκετοί ακόμη να τραυματιστούν.

Το δυστύχημα σημειώθηκε καθώς πυκνή ομίχλη είχε καλύψει γέφυρα πάνω από τη λίμνη Μάριον, στην περιοχή μεταξύ των κομητειών Κλάρεντον και Όραντζμπεργκ.

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Αξιωματούχοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Σάντι δήλωσαν ότι η πυκνή ομίχλη είχε καλύψει τη γέφυρα, περιορίζοντας δραματικά την ορατότητα, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να μην έχουν χρόνο να σταματήσουν.

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Συνολικά, 15 νταλίκες και 54 άλλα οχήματα ενεπλάκησαν στην καραμπόλα. Οι πρώτοι διασώστες που έφτασαν στο σημείο αντίκρισαν φορτηγά παραμορφωμένα και διαλυμένα, αρκετά οχήματα σφηνωμένα κάτω από νταλίκες, ενώ συνεργεία επιχειρούσαν να απεγκλωβίσουν οδηγούς και επιβάτες από τέσσερα οχήματα.

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Οι αρχές ανέφεραν ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ αρκετοί άλλοι πιο ελαφρά. Ένα άτομο μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει άγνωστη.

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Με πληροφορίες από FoxCarolina.com