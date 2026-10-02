Το νέο σύστημα προβλέπει τη χορήγηση voucher για τρόφιμα και βασικά είδη υλικής διαβίωσης, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για αναδρομική κάλυψη από την 1η Μαρτίου 2024.

Παρατείνεται η αγωνία για χιλιάδες δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, καθώς τον Νοέμβριο σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα ενεργοποιηθούν τα vouchers του Market Pass.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι πρώτες προπληρωμένες κάρτες τελικά αναμένεται να ενεργοποιηθούν τον Νοέμβριο για τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), με την επισιτιστική βοήθεια να επιστρέφει σε νέα μορφή μετά τη διακοπή του προγράμματος ΤΕΒΑ τον Μάρτιο του 2024. Ο συνολικός αριθμός των δυνητικών δικαιούχων εκτιμάται περίπου στις 116.000.

Το νέο σύστημα προβλέπει τη χορήγηση voucher για τρόφιμα και βασικά είδη υλικής διαβίωσης, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για αναδρομική κάλυψη από την 1η Μαρτίου 2024. Ωστόσο, τα αναδρομικά δεν θα καταβληθούν σε όλους όσοι υπήρξαν δικαιούχοι ΕΕΕ κατά το προηγούμενο διάστημα.

Ποιοι δικαιούνται αναδρομικά

Βασική προϋπόθεση είναι ο ωφελούμενος να παραμένει ενεργός δικαιούχος του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος κατά τον μήνα ενεργοποίησης της νέας παροχής. Παράλληλα, για να υπάρξει αναδρομική επισιτιστική στήριξη, θα πρέπει να είχε δηλωθεί συμμετοχή στην επισιτιστική βοήθεια κατά το προηγούμενο διάστημα.

Επομένως, δικαιούχοι του ΕΕΕ από τον Μάρτιο του 2024 έως τον Νοέμβριο του 2026, οι οποίοι είχαν αιτηθεί επισιτιστική στήριξη και εξακολουθούν να είναι δικαιούχοι ΕΕΕ κατά την ενεργοποίηση της κάρτας, αναμένεται να λάβουν τόσο την τρέχουσα όσο και την αναδρομική στήριξη.

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Αντίθετα, όσοι ήταν δικαιούχοι ΕΕΕ κατά το διάστημα αυτό, αλλά δεν είχαν αιτηθεί επισιτιστική στήριξη, θα μπορούν να λάβουν τη νέα παροχή από την ενεργοποίησή της και μετά, χωρίς όμως αναδρομικά για την προηγούμενη περίοδο.

Την ίδια στιγμή, όσοι είχαν αιτηθεί επισιτιστική βοήθεια αλλά δεν είναι πλέον δικαιούχοι του ΕΕΕ δεν θα λάβουν τα αναδρομικά μέσω της νέας κάρτας. Εφόσον στο μέλλον καταστούν εκ νέου δικαιούχοι ΕΕΕ, θα μπορούν να ενταχθούν στη νέα διαδικασία επισιτιστικής στήριξης, εφόσον πληρούν τους προβλεπόμενους όρους.

Αυτόματη διαδικασία χωρίς νέα πλατφόρμα

Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα πληροφορίες, οι δικαιούχοι δεν θα χρειαστεί να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση για την προπληρωμένη κάρτα. Δεν αναμένεται να ανοίξει νέα πλατφόρμα, καθώς η διαδικασία θα συνδεθεί με το υφιστάμενο σύστημα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Η αίτηση για το ΕΕΕ περιλαμβάνει πεδίο προαιρετικής δήλωσης συμμετοχής του νοικοκυριού στις δράσεις επισιτιστικής στήριξης. Εφόσον ο ωφελούμενος έχει δηλώσει συμμετοχή, η υπαγωγή του στο ΕΕΕ συνεπάγεται και την ένταξή του στο σύστημα των vouchers, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους.

Αντίστοιχα, η αποχώρηση ή απένταξη από το ΕΕΕ συνεπάγεται την απένταξη και από το σύστημα των vouchers.

Τι καλύπτει η κάρτα

Το voucher θα αποτελεί ηλεκτρονικό ή ψηφιακό κουπόνι, με μοναδικό αναγνωριστικό, όπως barcode ή αριθμό, και θα μπορεί να χρησιμοποιείται στα καταστήματα των παρόχων που θα ενταχθούν στο σχετικό μητρώο.

Η χρήση του θα περιορίζεται αποκλειστικά σε τρόφιμα και βασικά είδη υλικής βοήθειας. Δεν θα επιτρέπεται η αγορά καπνικών και συναφών προϊόντων, αλκοολούχων ποτών, ειδών τυχερών παιχνιδιών ή μεταχειρισμένων ειδών βασικής υλικής βοήθειας. Παράλληλα, το ποσό του voucher δεν θα μπορεί να εξαργυρωθεί σε μετρητά ή να μετατραπεί σε χρήμα οποιασδήποτε μορφής.

Εξάμηνη αξία και επαναφόρτιση

Στο voucher θα ενσωματώνεται χρηματική αξία που θα αντιστοιχεί σε εξάμηνη περίοδο. Εφόσον ο ωφελούμενος εξακολουθεί να παραμένει ενταγμένος στο ΕΕΕ, η κάρτα θα μπορεί να επαναφορτίζεται με αντίστοιχη αξία για την επόμενη περίοδο.

Η εξαργύρωση θα είναι δυνατή εντός ενός έτους από την εκάστοτε φόρτιση ή επαναφόρτιση, ακόμη και στην περίπτωση που στο μεταξύ έχει σταματήσει η ισχύς της υπαγωγής του νοικοκυριού στο ΕΕΕ, σύμφωνα με το προβλεπόμενο πλαίσιο.

Ποιοι θα είναι οι πάροχοι

Τα vouchers θα εξαργυρώνονται σε επιχειρήσεις λιανικής πώλησης τροφίμων και βασικών ειδών υλικής βοήθειας. Οι επιχειρήσεις θα εντάσσονται σε Μητρώο Παρόχων, το οποίο προβλέπεται να παραμένει ανοικτό ώστε να μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ένταξης οικονομικοί φορείς που πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια.

Οι πάροχοι θα υποχρεούνται, μεταξύ άλλων, να λειτουργούν νόμιμα καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στο μητρώο και να εξυπηρετούν τους δικαιούχους με την επίδειξη του voucher ή της ηλεκτρονικής κάρτας.

Παράλληλα, το σύστημα προβλέπει τη δυνατότητα ένταξης και νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν συνθήκες ακραίας φτώχειας και χρειάζονται επισιτιστική ή υλική βοήθεια, μέσω σχετικής βεβαίωσης απορίας ή κοινωνικής έκθεσης από αρμόδιες υπηρεσίες, όπως οι κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων και τα Κέντρα Κοινότητας.