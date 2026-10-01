Η Salty Digital έχει ενσωματώσει το GEO στη μεθοδολογία της για το Search, με στόχο τα brands να ενισχύουν την παρουσία τους τόσο στα παραδοσιακά οργανικά αποτελέσματα, όσο και στα νέα AI-driven περιβάλλοντα αναζήτησης.

Το digital marketing, και ειδικά το SEO που περιστρέφεται γύρω από το search, βρίσκεται σε μία από τις μεταμορφωτικές περιόδους που έχει περάσει ποτέ, με τις επιχειρήσεις αλλά και τους ίδιους τους marketers να προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν όχι μόνο πώς η ΑΙ αλλάζει την αναζήτηση και την αγορά, αλλά και πώς μπορεί να ενταχθεί σε στρατηγικές που συνδυάζουν τον αυτοματισμό με τις πραγματικές ανάγκες των χρηστών.

Μια βραβευμένη μεθοδολογία ενός boutique SEO agency που βραβεύτηκε στα Search & Discovery Awards δίνει ένα καλό παράδειγμα για το πώς η μεταβατική εποχή που ζούμε μπορεί τελικά να λειτουργήσει στην πράξη και να καθιερώσει ένα νέο μοντέλο για επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Από τα keywords στη συνομιλία με το ΑΙ tool

Ας πάρουμε ένα παράδειγμα από τον χώρο του travel που άλλωστε έχει υποστεί μερικές από τις πιο έντονες αλλαγές όσον αφορά στον τρόπο που αναζητούν και τελικά αγοράζουν οι χρήστες.

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, αν κάποιος σχεδίαζε ένα ταξίδι στην Ιταλία, θα πληκτρολογούσε στη Google έναν όρο όπως «best road trips Italy». Θα άνοιγε αρκετά αποτελέσματα, θα διάβαζε διαφορετικά άρθρα και σταδιακά θα προσπαθούσε να συνθέσει μόνος του την πληροφορία που χρειαζόταν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Σήμερα, είναι πολύ πιθανότερο να ρωτήσει ένα εργαλείο AI: «Θέλω ένα road trip επτά ημερών στην Ιταλία τον Οκτώβριο, για ζευγάρι, με εκδρομές στη φύση, μικρές πόλεις και χωρίς πολλές ώρες οδήγησης κάθε μέρα».

Η διαφορά ανάμεσα στις δύο αναζητήσεις είναι κατακλυσμιαία.

Δεν αλλάζει απλώς το μέσο. Αλλάζει σταδιακά και αυτό που περιμένουμε από το Search. Ο χρήστης δεν αναζητά πλέον μόνο links ή πληροφορίες γύρω από ένα keyword. Περιγράφει την ανάγκη του και περιμένει μια απάντηση που θα τον φέρει πιο κοντά στην απόφαση.

Τι σημαίνει, λοιπόν, αυτό για τη στρατηγική content που πρέπει να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις;

AI δεν σημαίνει παραγωγή περισσότερου content

Η συζήτηση γύρω από την AI στο digital content επικεντρώθηκε στα πρώτα στάδια αυτής της επανάστασης που ζούμε σε ένα αρκετά απλό μοντέλο. Δίνουμε ένα prompt, δημιουργείται ένα κείμενο και το δημοσιεύουμε.

Όμως αυτή είναι μόνο μία και μάλλον η πιο προφανής χρήση αυτής της τεχνολογίας.

Η AI μπορεί να αξιοποιηθεί πολύ νωρίτερα και πολύ ευρύτερα στη διαδικασία. Από την έρευνα και την επεξεργασία μεγάλου όγκου πληροφοριών μέχρι την αξιολόγηση των δεδομένων και την κατηγοριοποίηση διαφορετικών αναγκών μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία δυναμικών εμπειριών που θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να αναπτυχθούν στην ίδια κλίμακα αποκλειστικά χειροκίνητα.

Συνεπώς, το digital marketing του μέλλοντος δεν στοχεύει στο να δημιουργήσει content που θα μπορούσε ούτως ή άλλως να δημιουργήσει και πριν την ΑΙ, απλά με μικρότερη ταχύτητα.

Στοχεύει να δημιουργήσει ολόκληρες εμπειρίες που μέχρι σήμερα απλώς δεν ήταν εφικτό να υλοποιηθούν.

Μπορεί ένα website να λειτουργήσει ως travel assistant;

Πάνω σε αυτή τη λογική βασίστηκε ένα project της Salty Digital, ελληνικού SEO agency με εξειδίκευση στο SEO, το Generative Engine Optimization (GEO) και τις στρατηγικές οργανικής ανάπτυξης στο Search, για την Abbycar, τη διεθνή εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων που δραστηριοποιείται με σταθμούς στην Ελλάδα και 30 ακόμα χώρες.

Η όλη στρατηγική βασίστηκε στην ιδέα για το τι θα συνέβαινε αν αντί για ακόμη ένα travel blog με μεμονωμένα άρθρα για προορισμούς δημιουργούνταν ένα ολόκληρο οικοσύστημα που θα βοηθούσε τον ταξιδιώτη να ανακαλύψει το road trip που ταιριάζει πραγματικά σε αυτόν.

Έτσι δημιουργήθηκε ένα AI-powered Road Trip Hub, βασισμένο σε ένα Semi-Programmatic SEO μοντέλο και σχεδιασμένο γύρω από διαφορετικές ταξιδιωτικές ανάγκες.

Ο χρήστης μπορούσε να ανακαλύψει road trips όχι μόνο με βάση τη χώρα ή την ήπειρο, αλλά ανάλογα και με την εποχή, τη διάρκεια του ταξιδιού, το αν ταξιδεύει ως ζευγάρι, οικογένεια ή solo traveller και ακόμη με βάση το είδος της εμπειρίας που αναζητά, από φύση και περιπέτεια μέχρι ιστορία.

Η AI χρησιμοποιήθηκε σε διαφορετικά στάδια της διαδικασίας, από το research, την αξιολόγηση και την επαλήθευση μέχρι την παραγωγή και κατηγοριοποίηση του περιεχομένου, επιτρέποντας τη δημιουργία εκατοντάδων διαφορετικών landing pages.

Το κλειδί, όμως, της διαδικασίας δεν ήταν ο μεγάλος αριθμός των σελίδων. Ήταν ότι καθεμία από αυτές σχεδιάστηκε ώστε να λειτουργεί λιγότερο ως ένα συμβατικό SEO άρθρο και περισσότερο ως εργαλείο λήψης απόφασης. Δείτε το συγκεκριμένο project

Πώς έγινε αυτό εφικτό;

Ας υποθέσουμε ότι κάποιος έχει αποφασίσει να κάνει road trip. Η πληροφορία που χρειάζεται δεν εξαντλείται σε μια λίστα με δέκα μέρη που πρέπει να επισκεφθεί.

Θέλει να δει τη διαδρομή. Να καταλάβει αν είναι ρεαλιστική. Να μάθει τι λένε άνθρωποι που έχουν ήδη ταξιδέψει εκεί. Να φανταστεί την εμπειρία και, τελικά, να οργανώσει τις πρακτικές λεπτομέρειες.

Γι' αυτό τα road trips εμπλουτίστηκαν με διαδραστικούς χάρτες, πραγματικές εμπειρίες χρηστών μέσα από Reddit embeds και ακόμη και θεματικές Spotify playlists για κάθε ταξίδι.

Στη συνέχεια, γίνονταν στοχευμένες προτάσεις στον χρήστη, ώστε ανάλογα με το road trip που επιθυμεί, να επιλέξει και το κατάλληλο αυτοκίνητο που θα χρειαστεί. Από την αναζήτηση, δηλαδή, η landing page λειτούργησε ως δίαυλος για να γίνει το τελικό conversion μέσω μιας decision-making διαδρομής.

Το παραδοσιακό SEO αλλάζει

Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς αλλάζει το SEO όπως το ξέραμε.

Μια landing page δεν δημιουργείται πλέον μόνο για να εμφανιστεί ψηλά σε μια μηχανή αναζήτησης. Καλείται να κάνει κάτι πολύ δυσκολότερο όταν ο χρήστης φτάσει σε αυτή, να του λύσει ένα πραγματικό πρόβλημα.

Στην περίπτωση του Road Trip Hub, για παράδειγμα, ο ταξιδιώτης μπορούσε να ξεκινήσει χωρίς να έχει αποφασίσει καν ποια διαδρομή θέλει να ακολουθήσει και να φτάσει μέχρι την επιλογή της κατάλληλης κατηγορίας αυτοκινήτου για το συγκεκριμένο ταξίδι.

Έτσι, το informational search intent συνάντησε το commercial intent στο σημείο ακριβώς όπου η υπηρεσία γινόταν πραγματικά χρήσιμη για τον ταξιδιώτη, ξεκλειδώνοντας αυτό που στην τελική απασχολεί το κάθε brand. Όχι το πώς θα προσελκύσουν περισσότερους ανθρώπους, αλλά πώς θα προσελκύσουν τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή στιγμή.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα;

Όπως εξηγεί ο CEO της Salty Digital, Κυριάκος Ζένιος, αυτή η καινοτόμος μεθοδολογία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, με βάση μετρήσιμα αποτελέσματα, αφού «στους πρώτους 3 μήνες η μέση αξία παραγγελίας του οργανικού επισκέπτη αυξήθηκε κατά 131%, από 85,81 ευρώ σε 198,63 ευρώ, παρ’ ότι το Road Trip Hub είχε λανσαριστεί μέσα στη χειμερινή off-season της ταξιδιωτικής αγοράς».

Πρόκειται για ένα άκρως ενδιαφέρον στοιχείο, διότι πέρα από την αύξηση 132% στους νέους πελάτες και 58% στα organic clicks, έδειξε ότι η διαφορετική προσέγγιση απέναντι στην αναζήτηση του χρήστη οδηγεί στο να του προσφέρεις εξατομικευμένες ανάγκες, κάτι που με τη σειρά του σημαίνει ότι ο ίδιος χρήστης προχωρά σε conversions μεγαλύτερης αξίας.

Εν προκειμένω, όταν του σχεδιάζεις από την αρχή ένα ολόκληρο road trip, είναι λογικό ότι η ενέργεια που θα κάνει, η ενοικίαση δηλαδή αυτοκινήτου, θα είναι για πολλές ημέρες και με αυτοκίνητο μεγαλύτερης κατηγορίας σε σχέση με έναν χρήστη που ψάχνει απλώς να νοικιάσει ένα οικονομικό αυτοκίνητο για μία ημέρα.

Το SEO, επομένως, αρχίζει να αξιολογείται όχι μόνο από το πόσους ανθρώπους έφερε, αλλά και από τι αξία είχαν αυτοί οι επισκέπτες για την επιχείρηση.

Και αν η επόμενη αναζήτηση δεν γίνει καν στη Google;

Υπάρχει όμως και μία ακόμη αλλαγή που κάνει αυτή τη συζήτηση πιο επίκαιρη.

Η Google δεν είναι πλέον το μοναδικό σημείο στο οποίο αναζητούμε πληροφορίες. ChatGPT, Copilot και άλλα AI εργαλεία χρησιμοποιούνται πλέον και για discovery, recommendations και σύγκριση επιλογών. Παράλληλα, η ίδια η Google ενσωματώνει όλο και περισσότερο generative AI στην εμπειρία αναζήτησης.

Για τα brands αυτό δημιουργεί ένα καινούριο ερώτημα: Πώς γίνεσαι η πηγή που θα χρησιμοποιήσει η AI για να δώσει την απάντησή της;

Εδώ, λοιπόν, εμφανίζεται το GEO, το Generative Engine Optimization, δηλαδή η βελτιστοποίηση της ψηφιακής παρουσίας ενός brand και για τα νέα AI περιβάλλοντα αναζήτησης.

Η Salty Digital έχει ενσωματώσει το Generative Engine Optimization (GEO) στη μεθοδολογία της για το Search, με στόχο τα brands να ενισχύουν την παρουσία τους τόσο στα παραδοσιακά οργανικά αποτελέσματα όσο και στα νέα AI-driven περιβάλλοντα αναζήτησης. Η ίδια λογική εφαρμόστηκε στον σχεδιασμό του Road Trip Hub, με τις σχετικές σελίδες να καταγράφουν 8.000 αναφορές του brand μέσα σε 3 μήνες σύμφωνα με τα διαθέσιμα AI visibility data, δημιουργώντας ένα επιπλέον σημείο discovery πέρα από το παραδοσιακό organic search.

«Το SEO δεν είναι πλέον μόνο μια μάχη για rankings. Η πραγματική ευκαιρία βρίσκεται στο να κατανοούμε τι προσπαθεί να πετύχει ο χρήστης και να δημιουργούμε την καλύτερη δυνατή διαδρομή από την αναζήτηση μέχρι την απόφαση», εξηγεί ο CEO της Salty Digital, Κυριάκος Ζένιος.

Μια βραβευμένη μεθοδολογία

Η συγκεκριμένη προσέγγιση απέσπασε τελικά το Gold βραβείο στα Search & Discovery Awards, ανοίγοντας για ολόκληρο τον κλάδο έναν νέο κύκλο συζητήσεων.

Πώς το SEO και γενικότερα το digital marketing θα προσαρμοστεί στις κοσμογονικές αλλαγές που φέρνει όχι μόνο η αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ψάχνουμε, αλλά και η τεράστια μείωση της απόστασης ανάμεσα στο «ψάχνω» και στο «βρήκα αυτό που χρειάζομαι».

Η συγκεκριμένη δουλειά αποτέλεσε μέρος μιας ευρύτερης διάκρισης της Salty Digital στα Search & Discovery Awards 2026, όπου το agency απέσπασε συνολικά επτά βραβεία για projects και στρατηγικές γύρω από το Search.

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