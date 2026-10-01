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Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ελληνικής κοινωνιολογίας και της σύγχρονης πνευματικής ζωής της χώρας.

Tιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στο έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας, διοργάνωσε το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς την Πέμπτη, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος.

Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς πέθανε στις 18 Αυγούστου αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην σύγχρονη ελληνική σκέψη.

Την εκδήλωση προλόγισε ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς ενώ για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά μίλησαν οι:

- Μαρία Κομνηνού, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, Ομότιμη Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας και Πολιτικής Επικοινωνίας ΕΚΠΑ

- Αλεξάνδρα Κορωναίου, Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας, πρώην Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Παντείου Πανεπιστημίου

- Μιχάλης Σπουρδαλάκης, Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης προβλήθηκε απόσπασμα από τη συνέντευξη του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην εκπομπή «Οι Έλληνες», από το Αρχείο της ΕΡΤ.

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Στην εκδήλωση μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων οι Ρένα Δούρου, Παύλος Πολάκης, Νίκος Παππάς, Νίκος Φίλης και ο Νίκος Βούρτσης.

{https://www.youtube.com/watch?v=ZnfafzrPl6Q}