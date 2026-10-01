Μια διαρροή από τη βαλβίδα ασφαλείας μπορεί να δείχνει πρόβλημα πίεσης και όχι απαραίτητα ότι ολόκληρος ο θερμοσίφωνας έχει χαλάσει.

Μια βαλβίδα ασφαλείας σε θερμοσίφωνα που στάζει μπορεί εύκολα να δημιουργήσει την εντύπωση ότι ολόκληρη η συσκευή έχει φτάσει στα τελευταία της.

Ωστόσο, η εμπειρία ενός ιδιοκτήτη κατοικίας, που μοιράστηκε στο Reddit, δείχνει ότι πριν από την απόφαση για πλήρη αντικατάσταση, μπορεί να αξίζει να γίνει ένας έλεγχος της πίεσης του νερού και να ζητηθεί μια δεύτερη γνώμη από επαγγελματία.

Η βαλβίδα άρχισε ξανά να στάζει

Ο ιδιοκτήτης ανέφερε ότι η βαλβίδα θερμοκρασίας και πίεσης του θερμοσίφωνα παρουσίασε βλάβη, με αποτέλεσμα να αρχίσει να τρέχει μεγάλη ποσότητα νερού.

Η βαλβίδα αντικαταστάθηκε, όμως μόλις έξι ημέρες αργότερα άρχισε και πάλι να στάζει. Η δεύτερη εταιρεία που κλήθηκε να εξετάσει το πρόβλημα υποστήριξε ότι η λύση ήταν η πλήρης αντικατάσταση του θερμοσίφωνα.

Η συγκεκριμένη περίπτωση προκάλεσε συζήτηση σχετικά με το αν η αντικατάσταση της συσκευής ήταν πράγματι απαραίτητη.

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Μπορεί να φταίει η πίεση του νερού

Αρκετές από τις προτάσεις που διατυπώθηκαν επικεντρώθηκαν στην πίεση του νερού και όχι στον ίδιο τον θερμοσίφωνα. Ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να ελεγχθούν είναι αν υπάρχει δοχείο διαστολής στην παροχή κρύου νερού και αν λειτουργεί σωστά.

Παράλληλα, σημαντικό είναι να μετρηθεί η στατική πίεση του νερού στο σπίτι. Η βαλβίδα θερμοκρασίας και πίεσης αποτελεί μηχανισμό ασφαλείας. Όταν ανιχνεύσει υπερβολική θερμοκρασία ή πίεση, ανοίγει ώστε να απελευθερώσει μέρος της πίεσης. Επομένως, μια διαρροή από τη βαλβίδα μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα στο υδραυλικό σύστημα.

Γιατί χρειάζεται δοχείο διαστολής

Όταν το νερό θερμαίνεται, διαστέλλεται και χρειάζεται επιπλέον χώρο.

Σε ένα κλειστό υδραυλικό σύστημα, το δοχείο διαστολής βοηθά στην απορρόφηση αυτής της αύξησης του όγκου. Αν το δοχείο δεν λειτουργεί σωστά ή αν η πίεση του νερού είναι υπερβολικά υψηλή, η βαλβίδα ασφαλείας μπορεί να ανοίγει επανειλημμένα και να στάζει.

Γι' αυτό, η αλλαγή μόνο της βαλβίδας μπορεί να μην περιορίσει το πρόβλημα, εάν η πραγματική αιτία βρίσκεται στην πίεση ή στη διαστολή του νερού.

Πριν αγοράσετε καινούργιο θερμοσίφωνα

Ένας απλός έλεγχος της πίεσης του νερού ή η επισκευή ενός προβληματικού δοχείου διαστολής μπορεί να κοστίσει πολύ λιγότερο από την αγορά ενός νέου θερμοσίφωνα. Παράλληλα, η αποφυγή μιας άσκοπης αντικατάστασης σημαίνει ότι μια συσκευή που εξακολουθεί να λειτουργεί μπορεί να παραμείνει σε χρήση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε θερμοσίφωνας με διαρροή μπορεί να επισκευαστεί. Αν η συσκευή είναι πολύ παλιά, παρουσιάζει εσωτερική διάβρωση, υπερθερμαίνεται ή έχει σοβαρή βλάβη στο δοχείο, η αντικατάσταση μπορεί πράγματι να είναι η καλύτερη λύση.

Τι πρέπει να ελέγξετε

Σε περίπτωση που η βαλβίδα ασφαλείας συνεχίζει να στάζει, είναι χρήσιμο να ελεγχθούν:

η πίεση του νερού στην κατοικία,

η ύπαρξη και η σωστή λειτουργία του δοχείου διαστολής,

η ρύθμιση της θερμοκρασίας του θερμοσίφωνα,

η κατάσταση της βαλβίδας ασφαλείας,

η γενικότερη κατάσταση και η ηλικία του θερμοσίφωνα.

Ένας εξειδικευμένος υδραυλικός μπορεί να ελέγξει τα παραπάνω και να διαπιστώσει αν η διαρροή προέρχεται από πρόβλημα στον ίδιο τον θερμοσίφωνα ή από τις συνθήκες λειτουργίας του υδραυλικού συστήματος.

Σε περίπτωση που τελικά χρειάζεται αντικατάσταση, υπάρχουν πλέον και πιο αποδοτικές λύσεις, όπως οι θερμοσίφωνες με αντλία θερμότητας, οι οποίοι μπορούν να μειώσουν σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας για τη θέρμανση του νερού, ανάλογα με τη χρήση και τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι μια βαλβίδα ασφαλείας που στάζει δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη ότι ολόκληρος ο θερμοσίφωνας χρειάζεται αντικατάσταση. Ένας έλεγχος της πίεσης και του συστήματος διαστολής μπορεί να αποκαλύψει την πραγματική αιτία του προβλήματος.