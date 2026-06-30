Ξεκινούν οι πληρωμές στους προμηθευτές για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα».

Σήμερα, Τρίτη (30/6), ξεκινούν οι πληρωμές στους προμηθευτές για τις εξαργυρωμένες επιταγές (voucher) του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα», ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι πρώτες πληρωμές του προγράμματος αφορούν περισσότερα από 6.270 voucher, τα οποία εξαργυρώθηκαν τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο 2025, ύψους 6,29 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί σταδιακά για το σύνολο των εξαργυρώσεων με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους, επισημαίνει σε ανακοίνωση το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι πληρωμές καταβάλλονται απευθείας στους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς των προμηθευτών. Για περισσότερες πληροφορίες, οι προμηθευτές μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .