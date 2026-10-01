Αντικαταστάθηκαν οι μηχανές έλξης - Η ανακοίνωση της Hellenic Train.

Μεγάλη καθυστέρηση, πάνω από δύο ώρες, υπάρχει στο δρομολόγιο IC56 της Hellenic Train, από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, λόγω τεχνικού προβλήματος που υπήρξε στην αμαξοστοιχία που μετέφερε 385 επιβάτες.

Η αμαξοστοιχία παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα κατά την άφιξη στον σταθμό Σ.Κ.Α. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, δρομολογήθηκαν εφεδρικές μηχανές, προκειμένου το τρένο να μεταφερθεί στον σταθμό της Οινόης. Εκεί, αντικαταστάθηκαν οι μηχανές έλξης.

«Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της προς τη Θεσσαλονίκη, με καθυστέρηση 134 λεπτών», αναφέρει ανακοίνωση της Hellenic Train, που σημειώνει ότι διερευνά τα αίτια της βλάβης, ενώ ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.