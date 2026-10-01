Από την επίθεση στη βόρεια Σλοβακία πέθαναν δύο άτομα, ενώ μία 44χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Έχασε τη μάχη για τη ζωή μία 13χρονη μαθήτρια, η οποία νοσηλευόταν βαριά τραυματισμένη έπειτα από την επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σε σχολείο στην πόλη Στάσκοβ, στη βόρεια Σλοβακία, την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.

Πλέον, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 2. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, όταν ένας 14χρονος επιτέθηκε σε δημοτικό σχολείο. Από την επίθεση έχασε τη ζωή της μία 61χρονη δασκάλα, ενώ μία 44χρονη επίσης δασκάλα και η 13χρονη είχαν τραυματιστεί. Η 44χρονη, σύμφωνα με τα σλοβένικα ΜΜΕ νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, με τραύματα στο στήθος.

Ο 14χρονος δράστης συνελήφθη.

«Δυστυχώς, παρά τις τεράστιες προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατόν να σωθεί η ζωή του νεαρού κοριτσιού», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής Ρίχαρντ Ράσι σε συνεδρίαση του κοινοβουλίου, κατά την οποία τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.

Ο υπουργός Παιδείας Τομάς Ντρούκερ απηύθυνε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της 13χρονης.