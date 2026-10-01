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Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση.

Στη σύλληψη δύο 17χρονων προχώρησε η αστυνομία στην Ηλιούπολη το βράδυ της Τετάρτης (30/09), οι οποίοι κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν και λήστεψαν δύο γυναίκες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι, μέσα σε διάστημα πέντε λεπτών, προσέγγισαν τις γυναίκες με τη χρήση σωματικής βίας αφαίρεσαν συνολικά τρεις αλυσίδες λαιμού.

Οι γυναίκες κατήγγειλαν άμεσα τα περιστατικά και έπειτα από αναζητήσεις της αστυνομίας, οι δύο 17χρονοι συνελήφθησαν.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.