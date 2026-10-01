Οι κατηγορούμενοι είχαν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Στα χέρια του «ελληνικού FBI» έπεσαν πέντε άτομα στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, για κατά περίπτωση κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι τέσσερις από τους πέντε συλληφθέντες κατείχαν από κοινού ποσότητα υδροπονικής κάνναβης με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή της. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (30/09), συνελήφθη και πέπτος κατηγορούμενος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν ναρκωτικά που είχε προμηθευτεί από τους άλλους κατηγορούμενους.

Σε έρευνα στην οικία κατασχέθηκαν 320 γραμμάρια κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας «SKUNK», 1.287 ευρώ, τέσσερα κινητά τηλέφωνα, συσκευή καταγραφής εικόνας, δύο κάμερες ασφαλείας και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Οι κατηγορούμενοι είχαν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα, ενώ οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.