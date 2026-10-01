Η εισαγωγή του Premium Reserve, των νέων Lounges και των αναβαθμίσεων σε ολόκληρο τον στόλο θα προσφέρει στους επιβάτες περισσότερη άνεση, επιλογές και ξεχωριστές εμπειρίες Alaska και Hawaiian.

Ο Όμιλος Alaska Air Group παρουσίασε τη σημαντικότερη επένδυσή του μέχρι σήμερα στα premium ταξίδια, εισάγοντας δύο ξεχωριστές κορυφαίες εμπειρίες που αντικατοπτρίζουν τις ταυτότητες της Alaska Airlines και της Hawaiian Airlines. Το Aurora, εμπνευσμένο από την Alaska την ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Ειρηνικού και το πνεύμα καινοτομίας της Alaska Airlines, και το Leihōkū που είναι εμπνευσμένο από την πρώιμη πολυνησιακή ναυσιπλοΐα, θα διαμορφώσουν τις premium διαδρομές από το αεροδρόμιο έως το αεροσκάφος.

Στο πλαίσιο των επενδύσεών της στην εμπειρία των επιβατών, η εταιρεία παρουσιάζει επίσης το Premium Reserve – μια νέα premium economy καμπίνα που κάνει το ντεμπούτο της το 2028 στα 787-9, 787-10 και σε επιλεγμένα 737-10 MAX της Alaska, καθώς και στον στόλο A330 της Hawaiian, προσφέροντας στους επιβάτες περισσότερο χώρο, άνεση και επιλογές σε μεγαλύτερες πτήσεις.

«Πιστεύουμε ότι το premium είναι κάτι περισσότερο από μια θέση. Είναι το πώς αισθάνονται οι επιβάτες από τη στιγμή που κάνουν κράτηση για το ταξίδι τους, μέχρι τη στιγμή που φτάνουν στο αεροδρόμιο και στη συνέχεια όταν βρίσκονται στον αέρα μαζί μας», δήλωσε ο Ben Minicucci, CEO της Alaska Air Group. «Το Aurora για την Alaska και το Leihōkū για τη Hawaiian δίνουν ζωή σε αυτό το όραμα με τρόπους που ανταποκρίνονται στις ταυτότητες των brands Alaska και Hawaiian που αγαπούν οι επιβάτες μας, ενώ ανεβάζουν τον πήχη όσον αφορά την άνεση, την εξυπηρέτηση, το φαγητό και τη φροντίδα σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.»

Aurora Suites: Η επόμενη εξέλιξη της διεθνούς business class και των επιλεγμένων διηπειρωτικών πτήσεων first class της Alaska

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Καθώς οι επιβάτες αναζητούν ολοένα και περισσότερο αναβαθμισμένες εμπειρίες σε κάθε είδους ταξίδι, η Alaska προσθέτει 34 Aurora Suites με πλήρως ανακλινόμενα καθίσματα σε όλες τις πτήσεις με 787 Dreamliner ευρείας ατράκτου και – για πρώτη φορά στην ιστορία της εταιρείας – σε επιλεγμένες διηπειρωτικές πτήσεις first class με 737 το 2028. Συνολικά, το ανανεωμένο 787-9 θα διαθέτει περίπου 46% premium θέσεις, έναντι 38% σήμερα.

Θα υπάρχουν 12 Aurora Suites σε τουλάχιστον 25 αεροσκάφη 737-10 MAX. Αυτά τα αεροσκάφη θα βαφτούν επίσης με το ίδιο σχέδιο χρωματισμού Aurora με τα υπάρχοντα 787 Dreamliners. Εμπνευσμένο από το Βόρειο Σέλας, το χρωματικό σχέδιο Aurora δημιουργεί ένα οπτικό σύμβολο του επόμενου κεφαλαίου της Alaska ως παγκόσμιας αεροπορικής εταιρείας, παραμένοντας παράλληλα βαθιά ριζωμένο στη φυσική ομορφιά που ενέπνευσε το όνομα της αεροπορικής εταιρείας.

Οι νέες Aurora Suites θα αποτελούν το πιο αναβαθμισμένο προϊόν εν πτήσει της Alaska. Οι επιβάτες μπορούν να απολαύσουν:

Αποκλειστικό check-in και υπηρεσία concierge Aurora Suites στην παγκόσμια πύλη της Alaska στο Seattle

Πρόσβαση στο νέο Aurora Lounge στο Seattle, σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει στους επισκέπτες των Aurora Suites μια πιο αναβαθμισμένη και απρόσκοπτη εμπειρία πριν από την πτήση

Μερικές από τις πιο ευρύχωρες σουίτες του κλάδου, με κρεβάτι που μετατρέπεται πλήρως σε επίπεδη επιφάνεια, πόρτες ιδιωτικότητας στα 787, άμεση πρόσβαση στον διάδρομο και πρακτικούς αποθηκευτικούς χώρους

Κάθε σουίτα περιλαμβάνει οθόνη ψυχαγωγίας 19 ιντσών 4K, συνδεσιμότητα Bluetooth, ασύρματη φόρτιση και φόρτιση USB-C και παροχή ρεύματος AC

Νέα premium υλικά, συμπεριλαμβανομένης πιο μαλακής επένδυσης Ultraleather

Φαγητό και παροχές ποιότητας εστιατορίου που επεκτείνουν την εμπειρία Aurora εν πτήσει, μέσω ενός επιλεγμένου προγράμματος σεφ και γευμάτων κατόπιν ζήτησης

Αστραπιαία γρήγορο Wi-Fi Starlink για τα μέλη του Atmos™ Rewards, δωρεάν χάρη στην T-Mobile

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