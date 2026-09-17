Η βασική ταρίφα (απλή και διπλή) παραμένει ως έχει, ενώ δεν αλλάζει και η -οππελάχιστη χρέωση, η οποία διατηρείται στα 4 ευρώ.

Σημαντικές αλλαγές αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα στο κόστος των μετακινήσεων με ταξί από και προς τα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα για το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», η προκαθορισμένη κούρσα για το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται κατά 10 ευρώ και στις δύο ζώνες. Έτσι, το κόστος διαμορφώνεται πλέον στα 50 ευρώ για τη μονή ταρίφα (από 40 ευρώ) και στα 65 ευρώ για τη διπλή (από 55 ευρώ).

Μικρότερη είναι η αναπροσαρμογή στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, όπου η αύξηση ανέρχεται στα 3 ευρώ ανά διαδρομή. Συγκεκριμένα, η τιμή με μονή ταρίφα ανεβαίνει στα 28 ευρώ (από 25 ευρώ), ενώ με τη διπλή ταρίφα φτάνει τα 38 ευρώ (από 35 ευρώ).

Οι αλλαγές αυτές έρχονται ως απάντηση στη ραγδαία άνοδο του λειτουργικού κόστους που καλούνται να καλύψουν οι επαγγελματίες οδηγοί, με αιχμή του δόρατος την ακρίβεια στα καύσιμα. Είναι χαρακτηριστικό πως ακόμα και μια επιπλέον επιβάρυνση 5 ευρώ την ημέρα για καύσιμα, μεταφράζεται σε μηνιαίο πρόσθετο κόστος της τάξεως των 100 ευρώ για έναν οδηγό, χωρίς να υπολογίζονται τα υπόλοιπα έξοδα συντήρησης του οχήματος.

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