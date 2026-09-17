Εν μέσω τεταμένων σχέσεων με τις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Μαρκ Κάρνεϊ είχε μιλήσει την περασμένη εβδομάδα για την επιδίωξη μιας «μοναδικής συμμαχίας» με την ΕΕ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι μια πιθανή ένταξη του Καναδά ως «συνδεδεμένου μέλους» στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να αποτελέσει «εχθρική πράξη» και απείλησε με πρόσθετους δασμούς τις ευρωπαϊκές χώρες.

Κάνοντας λόγο για «γελοία» πρόταση, ο αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε τον Καναδά ως «εμπορικό εταίρο της συμφοράς». Τα σχόλια αυτά έγιναν αφότου η ανώτατη αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε ότι θα εργαστεί ώστε ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος του μπλοκ.

Σε ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρουσία του καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τη συνεργασία της με δημοκρατίες που μοιράζονται τις ίδιες αρχές, και ιδιαίτερα με τον Καναδά.

«Αν το κάνουν αυτό, αν θεωρήσω ότι πρόκειται έστω και κατ' ελάχιστον για εχθρική πράξη, θα επιβάλω πολύ αυστηρούς δασμούς ή θα σταματήσω τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρώπη σε πολλά προϊόντα», δήλωσε ο Τραμπ. «Επομένως, αν το κάνουν αυτό, αν η Ευρώπη το κάνει με κακή πρόθεση - αν είναι με καλή πρόθεση, έχει καλώς - αν είναι με κακή πρόθεση, θα επιβάλουμε πολύ σκληρούς δασμούς στην Ευρώπη».

Από παραδοσιακοί σύμμαχοι σε εχθροί

Οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά, που αποτέλεσαν διαχρονικά στενοί σύμμαχοι και εμπορικοί εταίροι, έχουν γίνει ιδιαίτερα τεταμένες τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Τραμπ υπέγραψε διατάγματα για την απαγόρευση των εισαγωγών πολλών γαλακτοκομικών προϊόντων, αλκοολούχων ποτών και μοτοσικλετών από τον Καναδά τις επόμενες εβδομάδες, ως αντίποινα για τους καναδικούς δασμούς που τέθηκαν σε ισχύ. Τροποποίησε επίσης το πεδίο εφαρμογής ορισμένων υφιστάμενων δασμών ύψους 50% στον Καναδά, καταργώντας τις επιβαρύνσεις στο τσιμέντο, το αλάτι αποχιονισμού και ορισμένα νοσοκομειακά προϊόντα, ενώ επέβαλε δασμούς 50% σε άλλα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων οχημάτων παντός εδάφους (ATV), σκαφών και τυριών.

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Οι ΗΠΑ και ο Καναδάς έφτασαν κοντά σε εμπορική συμφωνία στα τέλη Αυγούστου, αλλά οι συνομιλίες κατέρρευσαν την τελευταία στιγμή. Στη συνέχεια, ο Τραμπ υπέγραψε προεδρικό διάταγμα για τη μετονομασία της Λίμνης Οντάριο, που βρίσκεται στα σύνορα ΗΠΑ-Καναδά, σε «Λίμνη Αμερική» («Lake America»).

Η Wall Street Journal ανέφερε πρόσφατα ότι Καναδοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συζητούσαν την προοπτική της ιδιότητας του συνδεδεμένου μέλους - μια νέα κατηγορία σχέσης με το μπλοκ. Ευρωπαίοι και Καναδοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι, αν και η πλήρης ένταξη στην ΕΕ δεν αποτελεί επιλογή, επιδιώκουν τη στενότερη δυνατή σχέση.