Η πρόταση της φον ντερ Λάιεν –με αιχμές κατά του Τραμπ– σηματοδοτεί σημαντική αλλαγή στην πολιτική της ΕΕ.

Να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της ΕΕ πρότεινε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στη σημερινή ετήσια ομιλία της στο ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο για την Κατάσταση της Ένωσης (State of the Union – SOTEU). Παράλληλα, η επικεφαλής της Κομισιόν μίλησε για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας – δηλαδή, ενός ευρωπαϊκού «ΝΑΤΟ».

«Σε αυτή την εποχή των κρίσιμων εξελίξεων, η ευημερία και η ασφάλειά μας δεν θα οικοδομηθούν μόνο στο εσωτερικό», τόνισε, αναφερόμενη στις νέες εμπορικές συμφωνίες με την Αυστραλία, την Ινδία, το μπλοκ Mercosur, το Μεξικό και την Ινδονησία.

Σε μια έμμεση αιχμή κατά του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε: «Αυτές οι εταιρικές σχέσεις αποτελούν στρατηγική επιλογή για την Ευρώπη, αλλά ανταποκρίνονται επίσης στη ρήξη που έχει σημειωθεί στο διεθνές σύστημα το οποίο βασίζεται σε κανόνες. Για κάποιους, η απάντηση είναι να προχωρήσουν μόνοι τους. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί επιλογή για εμάς».

Πρόσθεσε πως «Η Ευρώπη θα ηγείται πάντα στην υπεράσπιση του διεθνούς συστήματος που βασίζεται σε κανόνες. Όμως, δεν μπορούμε πλέον να βασιζόμαστε σε αυτό ως τον μοναδικό τρόπο διασφάλισης των συμφερόντων μας, ούτε να θεωρούμε ότι οι κανόνες του θα μας προστατεύουν από τις σύνθετες απειλές που αντιμετωπίζουμε.

»Σε αυτόν τον νέο κόσμο, πρέπει επειγόντως να επανεξετάσουμε τις εταιρικές μας σχέσεις και να οικοδομήσουμε παγκόσμιες συμμαχίες για την ανθεκτικότητα και τις δημοκρατίες μας».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Η Ευρώπη και ο Καναδάς πιστεύουν στη δημοκρατία»

Η επικεφαλής της Κομισιόν καλωσόρισε τον Καναδό πρωθυπουργό, Μαρκ Κάρνεϊ, λέγοντας ότι η παρουσία του «αποτελεί σύμβολο της διαχρονικής φιλίας μεταξύ των λαών μας».

«Μαρκ, η Ευρώπη και ο Καναδάς πιστεύουν στη δημοκρατία. Η εξουσία δεν ανήκει στους ισχυρότερους, τους πλουσιότερους ή τους πιο δυνατούς, αλλά σε όλους μας. Και οι δημοκρατίες έχουν την ελευθερία να επιλέγουν με ποιον θα συνεργάζονται. Γι’ αυτό ενώνουμε οικειοθελώς τις δυνάμεις μας».

Υπογράμμισε ότι η ΕΕ θα αναβαθμίσει τις σχέσεις της με τον Καναδά στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και ότι οι δύο πλευρές θα εργαστούν για να «ανοίξουν τον δρόμο ώστε ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Όπως είπε, στόχος είναι «να δημιουργήσουμε έναν χώρο κοινής ευημερίας και οικονομικής ασφάλειας. Θα συνεργαστούμε στον τομέα της έξυπνης μεταποίησης. Θα δημιουργήσουμε τεχνολογική συμμαχία. Θα ενοποιήσουμε τις αμυντικές μας βιομηχανικές βάσεις. Θα καταστήσουμε την Αρκτική ένα κοινό εγχείρημα. Θα συνεργαστούμε στους τομείς της ενέργειας, των κρίσιμων ορυκτών και των μπαταριών, καθώς και στην τεχνητή νοημοσύνη, την κβαντική τεχνολογία, την κυβερνοασφάλεια και την οικονομική ασφάλεια».

«Αυτή δεν είναι μια εταιρική σχέση εναντίον οποιουδήποτε άλλου. Είναι μια εταιρική σχέση για την κοινή μας δύναμη», υπογράμμισε.

Η πρόταση έγινε δεκτή με χειροκροτήματα, σύμφωνα με τον Guardian.

Αλλαγή πολιτικής

Η ανακοίνωση της φον ντερ Λάιεν σηματοδοτεί σημαντική αλλαγή στην πολιτική της ΕΕ, σχολιάζει το Reuters. Η Ένωση έχει παραδοσιακά αντισταθεί σε ευέλικτες κατηγορίες σχέσεων, ενώ τα κράτη-μέλη αντιμετώπισαν μάλλον χλιαρά την πρόταση της Γερμανίας τον Μάιο για συνδεδεμένη ιδιότητα μέλους της Ουκρανίας, ως ενδιάμεσο βήμα προς την πλήρη ένταξη.

Ο Μαρκ Κάρνεϊ είχε δηλώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι ο Καναδάς επιδιώκει μια «μοναδική συμμαχία» με την ΕΕ, αλλά όχι την ένταξη της χώρας του σε αυτήν. Η φον ντερ Λάιεν προσκάλεσε τον Κάρνεϊ να συμμετάσχει μαζί της στο Στρασβούργο και εκείνος θα εκφωνήσει τη δική του ομιλία αύριο Πέμπτη.

Η ευρωπαϊκή περιοδεία του Κάρνεϊ πραγματοποιείται μετά τη ρήξη ιστορικών διαστάσεων στις σχέσεις Καναδά-ΗΠΑ, έπειτα από την κατάρρευση των εμπορικών διαπραγματεύσεων τον περασμένο μήνα, η οποία προκάλεσε μια σειρά ανταποδοτικών δασμολογικών μέτρων.

Ο Τραμπ επανέλαβε την Κυριακή την κριτική του, χαρακτηρίζοντας τον Καναδά ως «τη χειρότερη χώρα», προσθέτοντας ωστόσο ότι πιστεύει πως «πεθαίνει να κάνει μια συμφωνία».

«Μας έχουν εκμεταλλευτεί για χρόνια», είπε σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε την πρόθεσή του να επιβάλει από την 1η Ιανουαρίου νέους δασμούς στα αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα εξαρτήματα αυτοκινήτων από τον Καναδά.

Μετακίνηση Καναδών εργαζομένων στην ΕΕ χωρίς βίζα;

Ο Καναδάς και η ΕΕ συζητούν τρόπους ώστε τα καναδικά προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι εργαζόμενοι που εμπλέκονται σε αλυσίδες εφοδιασμού, όπως η ενέργεια, η τεχνητή νοημοσύνη, η άμυνα και τα κρίσιμα ορυκτά, να μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα, μετατοπίζοντας ουσιαστικά τα σύνορα της ΕΕ, ανέφερε η Wall Street Journal.

Καναδάς και ΕΕ συζητούν επίσης την ανάπτυξη υποθαλάσσιων καλωδίων, την από κοινού κατασκευή κέντρων δεδομένων, υποδομών αποθήκευσης στο cloud και νέων δορυφορικών δικτύων, καθώς και υποδομών για τη μεταφορά καναδικής ενέργειας στην ΕΕ, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Ο Κάρνεϊ έχει συζητήσει με αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες, κυρίως με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, το ενδεχόμενο να μπορούν οι Καναδοί να ζουν και να εργάζονται χωρίς βίζα στην ΕΕ, ανέφερε η Wall Street Journal, επικαλούμενη δύο αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Ευρωπαϊκό «ΝΑΤΟ»

Η φον ντερ Λάιεν μίλησε και για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας: «Εδώ και αρκετό καιρό, συζητούμε σε επίπεδο ηγετών τη δημιουργία ενός σχήματος, με επίκεντρο την ασφάλεια της ηπείρου μας. Με τη συμμετοχή εταίρων όπως η Ουκρανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νορβηγία, ο Καναδάς και άλλοι. Αυτό είναι ακόμη πιο επείγον τώρα, δεδομένης της φύσης και της κλίμακας των κινδύνων που αντιμετωπίζουμε. Γι’ αυτό θα παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας ώστε να γίνει πραγματικότητα ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφαλείας. Η ανάγκη για δράση είναι ξεκάθαρη. Και η αρχή είναι απλή: η ασφάλεια της Ευρώπης είναι αδιαίρετη».