Η αλήθεια είναι πως η υποψηφιότητα του Γιώργου Φλωρίδη στην Α΄ Θεσσαλονίκης δεν έγινε δεκτή και με ενθουσιασμό στη «γαλάζια» παράταξη.
Ήταν, όμως, προσωπική απόφαση του πρωθυπουργού και, συνεπώς, δημόσιες αντιδράσεις δεν μπορούσαν να υπάρξουν.
Η εφημερίδα «Εστία», πάντως, τρολάρει τον υπουργό Δικαιοσύνης.
«Μετάλλαξις της ΝΔ με... πλασμαφαίρεση: Ο κ. Φλωρίδης στην Α΄ Θεσσαλονίκης» είναι ο πρωτοσέλιδος τίτλος.
Και οι υπότιτλοι;
«Σκέψεις για μεταφορά του υπουργικού Συμβουλίου στη Χαριλάου Τρικούπη – Ξέφρενοι πανηγυρισμοί οπαδών της παρατάξεως στον Λευκό Πύργο για τη μεταγραφή-βόμβα».
Πετυχημένο όντως το χιούμορ, αλλά μάλλον υποτιμούν τον Φλωρίδη...
Β.Σκ.