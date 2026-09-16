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«Ξέφρενοι πανηγυρισμοί οπαδών της παρατάξεως στον Λευκό Πύργο για τη μεταγραφή-βόμβα», γράφει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα.

Η αλήθεια είναι πως η υποψηφιότητα του Γιώργου Φλωρίδη στην Α΄ Θεσσαλονίκης δεν έγινε δεκτή και με ενθουσιασμό στη «γαλάζια» παράταξη.

Ήταν, όμως, προσωπική απόφαση του πρωθυπουργού και, συνεπώς, δημόσιες αντιδράσεις δεν μπορούσαν να υπάρξουν.

Η εφημερίδα «Εστία», πάντως, τρολάρει τον υπουργό Δικαιοσύνης.

«Μετάλλαξις της ΝΔ με... πλασμαφαίρεση: Ο κ. Φλωρίδης στην Α΄ Θεσσαλονίκης» είναι ο πρωτοσέλιδος τίτλος.

Και οι υπότιτλοι;

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«Σκέψεις για μεταφορά του υπουργικού Συμβουλίου στη Χαριλάου Τρικούπη – Ξέφρενοι πανηγυρισμοί οπαδών της παρατάξεως στον Λευκό Πύργο για τη μεταγραφή-βόμβα».

Πετυχημένο όντως το χιούμορ, αλλά μάλλον υποτιμούν τον Φλωρίδη...

Β.Σκ.