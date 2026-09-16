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Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται πιθανότατα για βλήμα πυροβολικού.

Ένα ακόμη «ενθύμιο» από το πολεμικό παρελθόν της περιοχής έφερε στην επιφάνεια ο υποβρύχιος καθαρισμός της Παμβώτιδας.

Οι δύτες που συνεχίζουν τις εργασίες καθαρισμού στη λίμνη, στο ύψος του Πάρκου Κατσάρη, εντόπισαν στον πυθμένα ένα παλιό πολεμικό αντικείμενο, τυλιγμένο ανάμεσα σε δίχτυα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται πιθανότατα για βλήμα πυροβολικού.

Το αντικείμενο ανασύρθηκε μαζί με τα δίχτυα και, μόλις οι δύτες διαπίστωσαν περί τίνος πρόκειται, ενημερώθηκαν άμεσα η Αστυνομία και οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές.

Εξειδικευμένοι αξιωματικοί του Στρατού παρέλαβαν το πολεμικό υλικό, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την ασφαλή καταστροφή του.

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Ο βυθός της Παμβώτιδας αποκαλύπτει αντικείμενα του παρελθόντος

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο βυθός της Παμβώτιδας αποκαλύπτει αντικείμενα που συνδέονται με τις δύσκολες περιόδους του παρελθόντος. Μόλις τις προηγούμενες ημέρες, στο πλαίσιο της ίδιας δράσης, είχαν ανασυρθεί ένα βρετανικό αυτόματο τυφέκιο και τέσσερα κράνη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τρία γερμανικά και ένα ελληνικό.

Ο υποβρύχιος καθαρισμός της λίμνης συνεχίζεται και μαζί με τα απορρίμματα που απομακρύνονται από τον πυθμένα έρχονται στην επιφάνεια και αντικείμενα που θυμίζουν διαφορετικές εποχές της ιστορίας των Ιωαννίνων.

Πηγή: epiruspost.gr