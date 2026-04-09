Nεκρά ψάρια εντοπίζονται και σε άλλα σημεία, ακόμη και πλησίον της πλατείας Μαβίλη.

Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες που καταγράφονται στην επιφάνεια και στις όχθες της λίμνης Παμβώτιδας στα Ιωάννινα, καθώς νεκρά ψάρια εμφανίζονται σε διάφορα σημεία, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και τους επιστήμονες.

Σύμφωνα με το Epiruspost, ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση στην περιοχή του πάρκου Κατσάρη, όπου το παχύρευστο στρώμα που καλύπτει την επιφάνεια της λίμνης παραπέμπει σε υλικό προερχόμενο από εξωγενή παράγοντα και όχι σε φαινόμενο ευτροφισμού. Παράλληλα, νεκρά ψάρια εντοπίζονται και σε άλλα σημεία της λίμνης, ακόμη και κοντά στην πλατεία Μαβίλη, δημιουργώντας ερωτήματα για την προέλευσή τους.

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι τα ψάρια μπορεί να προέρχονται από αλιείς και είδη που δεν προορίζονται για κατανάλωση, ωστόσο η επιστημονική διερεύνηση θεωρείται απαραίτητη για να εξακριβωθεί η ακριβής αιτία του φαινομένου. Μέχρι στιγμής, οι αρμόδιοι φορείς δεν έχουν δώσει σαφή απάντηση για την κατάσταση, αφήνοντας αναπάντητα τα ερωτήματα γύρω από την ασφάλεια της λίμνης και την περιβαλλοντική της κατάσταση.

