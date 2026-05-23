Καθώς η επιδημία συνεχίζει να εξελίσσεται, οι διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν ότι η έγκαιρη ανίχνευση, η προστασία του ιατρικού προσωπικού και ο έλεγχος της διασποράς παραμένουν κρίσιμοι παράγοντες για τον περιορισμό της κρίσης.

Τρεις εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού έχασαν τη ζωή τους στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, αφού, σύμφωνα με τον οργανισμό, προσβλήθηκαν από τον ιό Έμπολα κατά τη διάρκεια ανθρωπιστικής αποστολής στην επαρχία Ιτούρι, περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας επιδημίας.

Όπως αναφέρει το cbsnews, η Διεθνής Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) ανακοίνωσε ότι οι Alikana Udumusi Augustin, Sezabo Katanabo και Ajiko Chandiru Viviane εργάζονταν στο παράρτημα Mongbwalu, στην περιοχή Djugu, όταν εκτέθηκαν στον ιό τον περασμένο Μάρτιο, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων διαχείρισης νεκρών σωμάτων.

Όπως διευκρινίζεται, τη στιγμή της παρέμβασής τους η επιδημία δεν είχε ακόμη ταυτοποιηθεί και η τοπική κοινότητα δεν γνώριζε την παρουσία του ιού Έμπολα, γεγονός που – σύμφωνα με την IFRC – καθιστά τους εθελοντές από τα πρώτα γνωστά θύματα της συγκεκριμένης έξαρσης.

Οι θάνατοι καταγράφηκαν στις 5, 15 και 16 Μαΐου αντίστοιχα, με τον οργανισμό να αποτίει φόρο τιμής στους εθελοντές, τονίζοντας ότι «έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας τις κοινότητές τους με θάρρος και ανθρωπιά».

Ανησυχία για τη ραγδαία εξάπλωση

Η επιδημία Έμπολα που πλήττει την περιοχή Ιτούρι έχει οδηγήσει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) να αναβαθμίσει την εκτίμηση κινδύνου για τη ΛΔ Κονγκό στο υψηλότερο επίπεδο, χαρακτηρίζοντάς την «πολύ υψηλή» σε εθνικό επίπεδο, ενώ διατηρεί τον παγκόσμιο κίνδυνο σε χαμηλότερη βαθμίδα.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, έχουν καταγραφεί 82 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 7 επιβεβαιωμένοι θάνατοι, ενώ υπάρχουν επιπλέον περίπου 750 ύποπτα κρούσματα και 177 ύποπτοι θάνατοι, αριθμοί που υποδηλώνουν ταχεία εξάπλωση της επιδημίας σε μια χώρα περίπου 100 εκατομμυρίων κατοίκων.

Παράλληλα, η Υγειονομική Υπηρεσία της Αφρικανικής Ένωσης (Africa CDC) προειδοποιεί ότι συνολικά δέκα αφρικανικές χώρες βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο διασποράς, μεταξύ των οποίων το Νότιο Σουδάν, η Ρουάντα, η Κένυα, η Τανζανία, η Αιθιοπία, το Μπουρούντι, η Αγκόλα, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και η Ζάμπια.

Ο κίνδυνος για τους εργαζόμενους υγείας

Ο Έμπολα είναι μια ιδιαίτερα θανατηφόρα ιογενής ασθένεια που μεταδίδεται μέσω άμεσης επαφής με σωματικά υγρά και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αιμορραγία και πολυοργανική ανεπάρκεια. Το συγκεκριμένο στέλεχος που εντοπίζεται στην τρέχουσα έξαρση είναι ο ιός Μπουντιμπούγκιο, για τον οποίο δεν υπάρχουν ακόμη εγκεκριμένα εμβόλια ή ειδικές θεραπείες.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή κινδύνου, καθώς έρχονται σε στενή επαφή με ασθενείς σε κρίσιμα στάδια της νόσου, ιδιαίτερα γύρω από τον θάνατο, όπου η μεταδοτικότητα είναι αυξημένη.

Ο γιατρός και καθηγητής δημόσιας υγείας Craig Spencer, ο οποίος είχε νοσήσει από Έμπολα το 2014 ενώ εργαζόταν στη Γουινέα, έχει τονίσει ότι οι υγειονομικοί αποτελούν μία από τις πιο ευάλωτες ομάδες σε τέτοιες επιδημίες.

Διεθνής κινητοποίηση και προειδοποιήσεις

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Africa CDC υπογραμμίζουν ότι η συγκεκριμένη έξαρση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες των τελευταίων ετών στη ΛΔ Κονγκό, με τις αρχές να εντείνουν τα μέτρα επιτήρησης και περιορισμού της διασποράς.

Η IFRC, από την πλευρά της, δηλώνει ότι παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη των πληγεισών κοινοτήτων και στην ενίσχυση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης της επιδημίας, σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου για τους ανθρωπιστικούς εργαζόμενους.