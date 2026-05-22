Το εμβόλιο κατά του Έμπολα βασίζεται στην τεχνολογία εκείνου για τον κορονοϊό.

Επιστήμονες στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης αναπτύσσουν νέο εμβόλιο κατά του Έμπολα, το οποίο θα μπορούσε να είναι έτοιμο για κλινικές δοκιμές μέσα σε 2-3 μήνες.

Η έξαρση του στελέχους Bundibugyo- για το οποίο δεν υπάρχει αποδεδειγμένο εμβόλιο- έχει προκαλέσει 177 θανάτους και 750 ύποπτα κρούσματα, με επίκεντρο τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Δεν υπάρχουν εγγυήσεις πως το νέο εμβόλιο θα αποδειχθεί αποτελεσματικό και θα χρειαστούν δοκιμές σε ζώα και σε ανθρώπους, προκειμένου να διαπιστωθεί αυτό, σημειώνει το BBC. Όμως, οι επιστήμονες λένε πως εργάζονται επειγόντως, για την περίπτωση που εξαπλωθεί η έξαρση και χρειάζεται το πειραματικό εμβόλιό τους.

Με βάση την τεχνολογία του εμβολίου Οξφόρδης- AstraZeneca

Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν την τεχνολογία που ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, στο εμβόλιο του πανεπιστημίου της Οξφόρδης και της AstraZeneca, κατά του κορονοϊού.

Αυτή η τεχνολογία, γνωστή ως ChAdOx1, είναι εξαιρετικά προσαρμόσιμη και μπορεί γρήγορα να τροποποιηθεί για να δουλέψει εναντίον διαφορετικών λοιμώξεων. Χρησιμοποιεί έναν ιό του κοινού κρυολογήματος που προσβάλλει τους χιμπατζήδες, αλλά έχει τροποποιηθεί γενετικά προκειμένου να είναι ασφαλής για τους ανθρώπους. Οι ερευνητές χρησιμοποιούν αυτόν τον τροποποιημένο ιό κρυολογήματος για να μεταφέρουν στα κύτταρα σημαντικό γενετικό υλικό για τον ιό Έμπολα Bundibugyo, καθοδηγώντας τα να αναγνωρίζουν και να καταπολεμούν τη νόσο.

Ο ΠΟΥ ανέφερε αυτή την εβδομάδα πως δεν υπάρχουν ακόμα δεδομένα από δοκιμές σε ζώα που να υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα αυτού του εμβολίου. «Είναι πιθανό οι δόσεις του να είναι διαθέσιμες για κλινικές δοκιμές σε 2-3 μήνες, αλλά υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα», δήλωσε εκπρόσωπος του Οργανισμού, σημειώνοντας πως θα εξαρτηθεί από τις δοκιμές σε ζώα το αν θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα «πολλά υποσχόμενο υποψήφιο ερευνητικό εμβόλιο» για το συγκεκριμένο στέλεχος του Έμπολα. Σύμφωνα με το BBC, στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές σε ζώα.

Προετοιμάζονται για το χειρότερο σενάριο

Το Serum Institute of India ετοιμάζεται να παράγει μαζικά το εμβόλιο για τον Έμπολα, μόλις το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης μπορεί να παράσχει υλικό ιατρικής ποιότητας.

Η καθηγήτρια Τερίσα Λαμπ, επικεφαλής της ανοσολογίας εμβολίων της ερευνητικής ομάδας Oxford Vaccine Group δήλωσε στο BBC: «Μόλις αρχίσουμε να τους στέλνουμε υλικό, μπορούν να προχωρήσουν γρήγορα και σε μεγάλη κλίμακα».

Η ταχύτητα είναι προτεραιότητα, υπογράμμισε. «Οι άνθρωποι ανησυχούν για αυτή την έξαρση. Σε γενικές γραμμές, προετοιμάζεσαι για το χειρότερο σενάριο. Ελπίζουμε πως η ιχνηλάτηση επαφών και η καραντίνα θα είναι το μόνο που χρειάζεται, αλλά δεν μπορούμε να “αφήσουμε το γκάζι”», ανέφερε.



Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πλέον έχει αναβαθμίσει από «υψηλό» σε «πολύ υψηλό» τον κίνδυνο από την τρέχουσα έξαρση του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Για την ευρύτερη περιοχή ο κίνδυνος θεωρείται υψηλός, αλλά παραμένει χαμηλός σε διεθνές επίπεδο, επεσήμανε ακόμα ο ΠΟΥ.