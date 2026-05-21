Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι το πραγματικό μέγεθος της επιδημίας του Έμπολα είναι μεγαλύτερο από αυτό που καταφράφεται.

Οι φόβοι για ανεξέλεγκτη εξάπλωση του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εντείνονται, καθώς η επιδημία φαίνεται να εξαπλώνεται ολοένα και περισσότερο.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Υγείας της χώρας, έχουν καταγραφεί 670 ύποπτα κρούσματα και 160 ύποπτοι θάνατοι, ενώ 61 περιπτώσεις έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά.

Παράλληλα, δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν εντοπιστεί και στη γειτονική Ουγκάντα, ενώ ο ιός εξαπλώνεται πλέον και σε περιοχές της ανατολικής χώρας που ελέγχονται από αντάρτικες οργανώσεις.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος, προειδοποιεί ότι το πραγματικό μέγεθος της επιδημίας είναι πιθανότατα πολύ μεγαλύτερο από αυτό που καταγράφεται επισήμως και εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τον ταχύ ρυθμό εξάπλωσης.

Στην πόλη Ρουαμπάρα, μία από τις βασικές εστίες της επιδημίας στην επαρχία Ιτούρι, ξέσπασαν συγκρούσεις όταν συγγενείς θύματος αμφισβήτησαν ότι ο θάνατός του προκλήθηκε από τον ιό και απαίτησαν να παραλάβουν τη σορό του.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο Reuters ότι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το νοσοκομείο και έβαλαν φωτιά σε σκηνές που χρησιμοποιούσε ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση. Η αστυνομία απάντησε με προειδοποιητικές βολές και χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει το πλήθος.

Την ίδια στιγμή, επιβεβαιωμένο κρούσμα εντοπίστηκε εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρο της επιδημίας, σε περιοχή που βρίσκεται υπό τον έλεγχο ανταρτών, γεγονός που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία για τη διασπορά του ιού.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο ιός κυκλοφορούσε αδιάγνωστος για περίπου δύο μήνες στην επαρχία Ιτούρι, πριν εντοπιστεί επίσημα.

Ανησυχία προκαλεί και ο θάνατος 28χρονου ασθενούς στην επαρχία Νότιο Κίβου, κοντά στην πόλη Μπουκάβου. Την πληροφορία έδωσε στη δημοσιότητα η οργάνωση Alliance Fleuve Congo, στην οποία συμμετέχουν και οι αντάρτες του M23, που υποστηρίζονται από τη Ρουάντα και έχουν καταλάβει μεγάλες περιοχές της ανατολικής χώρας.

Τοπικοί υγειονομικοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι έχουν εντοπιστεί δύο ύποπτα κρούσματα στην περιοχή, μεταξύ των οποίων και το θανατηφόρο περιστατικό.

Επιβεβαιωμένο κρούσμα εντοπίστηκε επίσης την περασμένη εβδομάδα στην πόλη Γκόμα, πρωτεύουσα της επαρχίας Βόρειο Κίβου, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ανταρτών του M23.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Γενεύη, η πρόεδρος του Συνασπισμού για Καινοτομίες Ετοιμότητας απέναντι σε Επιδημίες, Τζέιν Χάλτον, δήλωσε ότι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής αποτελούν πιθανότατα «μόνο την κορυφή του παγόβουνου».

Ο οργανισμός CEPI, που χρηματοδοτεί την ανάπτυξη εμβολίων, εξετάζει ήδη πιθανούς υποψήφιους μηχανισμούς εμβολιασμού για την αντιμετώπιση του Έμπολα.