Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί την επίσημη είσοδο της Grant Thornton στο συμβουλευτικό οικοσύστημα της αμυντικής αγοράς.

Η Grant Thornton και η Seeders υπέγραψαν Μνημόνιο Κατανόησης και Συνεργασίας με αντικείμενο την από κοινού παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της αμυντικής αγοράς, σε μια περίοδο που η Ευρώπη επανασχεδιάζει την αμυντική της αρχιτεκτονική και η Ελλάδα αναδεικνύεται σε κόμβο στον ευρωπαϊκό αμυντικό χάρτη.

Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί την επίσημη είσοδο της Grant Thornton στο συμβουλευτικό οικοσύστημα της αμυντικής αγοράς και έρχεται να αξιοποιήσει τις συμπληρωματικές δυνατότητες των δύο οργανισμών, την εμβέλεια, την τεχνογνωσία και τις υποδομές της Grant Thornton ως κορυφαίου παρόχου συμβουλευτικών και φορολογικών υπηρεσιών, και την εξειδικευμένη εμπειρία της Seeders και της THYREON, του Defence & Security Business Unit της, στον αμυντικό τομέα. Στόχος είναι η παροχή ολοκληρωμένων και υψηλής ποιότητας λύσεων σε εταιρείες, οργανισμούς και δημόσιους φορείς που δραστηριοποιούνται ή επιδιώκουν πρόσβαση στην αμυντική αγορά.

Το πεδίο εφαρμογής της συνεργασίας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων η υποστήριξη προγραμμάτων του European Defence Fund (EDF), η αμυντική καινοτομία και μεταφορά τεχνολογίας, η συμβουλευτική σε αμυντικές προμήθειες και ανάπτυξη οργανωτικής ικανότητας, η προστασία κρίσιμων υποδομών, τα συστήματα μη επανδρωμένων οχημάτων, καθώς και η εμπλοκή με θεσμικούς φορείς όπως το NATO, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας (EDA) και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Μέσα από τη συνεργασία αυτή, η Grant Thornton και η Seeders επιδιώκουν να προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στρατηγικής και επιχειρησιακής υποστήριξης προς οργανισμούς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αμυντική και τεχνολογική αγορά, ανταποκρινόμενες στις αυξημένες απαιτήσεις ενός ταχέως εξελισσόμενου ευρωπαϊκού περιβάλλοντος.

Με αφορμή την υπογραφή του μνημονίου, ο κ. Βασίλης Καζάς, Managing Partner της Grant Thornton στην Ελλάδα, δήλωσε: «Η αμυντική αγορά αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενους τομείς, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, με αυξανόμενη ζήτηση για υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η Grant Thornton, ανταποκρινόμενη σε αυτή την νέα πραγματικότητα, διευρύνει το portfolio υπηρεσιών της και διαμορφώνει ενεργό παρουσία στο συμβουλευτικό οικοσύστημα της αμυντικής αγοράς. Η συνεργασία με τη Seeders, έναν οργανισμό με αποδεδειγμένη εξειδίκευση και βαθιά γνώση του τομέα, μας επιτρέπει να προσφέρουμε ολοκληρωμένες και ουσιαστικές λύσεις στους πελάτες μας, συνδυάζοντας την εμβέλεια και τις δυνατότητες του δικτύου μας με την τεχνογνωσία που απαιτεί αυτός ο ιδιαίτερος χώρος.»

Από την πλευρά του, ο κ. Κωνσταντίνος Μιχανετζής, CEO της Seeders και Founder and Strategic Lead της THYREON σημείωσε: «Η ευρωπαϊκή αμυντική αγορά αναδιαμορφώνεται με ρυθμό άνευ προηγουμένου, και η Ελλάδα διαθέτει την τεχνογνωσία, τη βιομηχανική βάση και τη γεωστρατηγική θέση για να διεκδικήσει ουσιαστικό ρόλο. Η μετάβαση όμως από το δυναμικό σε πραγματική συμμετοχή απαιτεί εξειδικευμένες δομές, μεθοδολογία και πρόσβαση στα κρίσιμα ευρωπαϊκά δίκτυα. Αυτό ακριβώς το κενό ήρθε να καλύψει η THYREON, το Defence & Security Business Unit της Seeders, ως η πρώτη ολοκληρωμένη δομή υποστήριξης της εισόδου ελληνικών επιχειρήσεων στην ευρωπαϊκή αμυντική αγορά. Μέσα από το δίκτυο ανωτάτων εν αποστρατεία στελεχών THYREON Corps, την πλατφόρμα στρατηγικής πληροφόρησης THYREON Signal, και τα πιστοποιημένα προγράμματα κατάρτισης D2B και DIO, παρέχουμε ένα συνεκτικό μοντέλο επιχειρησιακής ετοιμότητας.Η στρατηγική συνεργασία με την Grant Thornton επικυρώνει αυτό το μοντέλο και το διευρύνει. Συνδυάζοντας τη χρηματοοικονομική, οργανωτική και διεθνή ισχύ της Grant Thornton με τη δική μας βαθιά γνώση του αμυντικού περιβάλλοντος και των θεσμικών φορέων, δημιουργούμε ένα ενιαίο σημείο αναφοράς για επιχειρήσεις που επιδιώκουν θέση στη νέα ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική.»