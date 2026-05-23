Η ευρύτερη περιοχή της Κάσου και της Καρπάθου παρουσιάζει συχνή σεισμική δραστηριότητα, καθώς βρίσκεται πάνω σε ένα ιδιαίτερα ενεργό γεωδυναμικό τόξο της ανατολικής Μεσογείου.

Σεισμός τώρα σημειώθηκε στην περιοχή της Κάσου, μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους του νησιού αλλά και σε περιοχές της Κρήτης όπου έγινε αισθητή.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται σε θαλάσσια περιοχή κοντά στην Κάσο, ενώ το εστιακό βάθος χαρακτηρίζεται μέτριο, γεγονός που συνέβαλε στο να γίνει αισθητός σε μεγαλύτερη ακτίνα.

Οι κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν πως η δόνηση είχε σχετικά μικρή διάρκεια αλλά έγινε ιδιαίτερα αισθητή, κυρίως σε παράκτιες περιοχές της νοτιοανατολικής Κρήτης.