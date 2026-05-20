Καθησυχαστικός ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος για τα σενάρια σεισμού - «Τα αίτια της οσμής πρέπει να αναζητηθούν αλλού».

Πλήθος σεναρίων και ερωτημάτων προκάλεσε η χθεσινή «περίεργη» οσμή αερίου που απλώθηκε στο νότιο τμήμα της Αττικής με έκταση από το παραλιακό μέτωπο μέχρι και γειτονιές πέριξ του κέντρου. Ακόμη δεν έχει εντοπιστεί η «πηγή» της αλλά ένα από τα σενάρια που τέθηκαν στο τραπέζι είναι και το ενδεχόμενο προεόρτιων σεισμικής δραστηριότητας.

Θέλοντας να αποκαταστήσει την αλήθεια και να δώσει επιστημονικά τεκμηριωμένη απάντηση ο καθηγητής Σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος σε ανάρτησή του βάζει τέλος σε αυτα τα σενάρια αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο συσχέτισης με επερχόμενη σεισμική δραστηριότητα.

Όπως διευκρινίζει, δεν υπάρχει επιστημονική βάση που να συνδέει το συγκεκριμένο φαινόμενο οσμής με σεισμική προειδοποίηση ή επερχόμενη σεισμική δόνηση. Η επιστημονική κοινότητα έχει κατά καιρούς εξετάσει φαινόμενα που προηγούνται ισχυρών σεισμών, όπως η έκλυση αερίων (π.χ. ραδόνιο). Ωστόσο, τέτοιες περιπτώσεις δεν σχετίζονται με οσμές που γίνονται αντιληπτές από τον ανθρώπινο οργανισμό, καθώς τα συγκεκριμένα αέρια είναι άοσμα και ανιχνεύονται μόνο με ειδικά όργανα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχουν ενδείξεις που να δικαιολογούν τη σύνδεση της πρόσφατης οσμής στην Αττική με σεισμική δραστηριότητα, ενώ τα αίτια του φαινομένου θα πρέπει να αναζητηθούν σε άλλες πηγές. Μάλιστα σημειώνει χαρακτηριστικά «Η οσμή στην Αττική δε νομίζω ότι έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό. Τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν αλλού, αλλά δεν είμαι ειδικός. Πριν από ισχυρούς σεισμούς έχει παρατηρηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις η έξοδος ευγενών αερίων, όπως το ραδόνιο. Αλλά αυτά είναι άοσμα και εντοπίζονται από κατάλληλους μετρητές. Εδώ δεν έχουμε τέτοια περίπτωση.»

Η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου

